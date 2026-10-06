La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia que impulsará junto a federación de vecinos una mesa por la vivienda

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento impulsará, junto a la Federación de Vecinos Solidaridad, la creación de una mesa por la vivienda que aborde la situación actual y poder ofrecer "soluciones reales" a la ciudadanía.

En una nota, García-Pelayo ha apelado a la implicación de todos los sectores de la sociedad jerezana, incluyendo vecinos, sindicatos, empresarios y grupos políticos, además del resto de administraciones como el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz para "ir todos a una" y ofrecer respuesta ante esta "problemática que no solo afecta a Jerez, sino al resto de España e, incluso, a Europa".

La alcaldesa ha agradecido a Solidaridad su propuesta, sobre la que ha dicho, "merece ser escuchada y atendida" porque la vivienda es "una preocupación real para muchos jerezanos, especialmente para nuestros jóvenes, para las familias que buscan una vivienda asequible y para quienes tienen dificultades para mantener su vivienda".

En ese sentido, ha advertido de que "no queremos una mesa para hacernos una foto", sino para "escuchar, analizar los datos y poner soluciones encima de la mesa". La misma, ha continuado, "debe servir para que dejemos de hablar de la vivienda únicamente desde las posiciones de cada uno y empecemos a hablar de qué podemos hacer juntos".

También ha indicado que desde el Ayuntamiento se está trabajando ya en el nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo, por lo que lo que se pretende es que esta mesa contribuya a ese diagnóstico y a esas soluciones.

La alcaldesa ha agradecido de nuevo a Solidaridad que haya planteado esta iniciativa, valorando que "cuando desde los barrios se pone encima de la mesa una preocupación, lo que tenemos que hacer desde las instituciones es escuchar".

"La vivienda no puede ser una batalla política, es una prioridad social y una responsabilidad de todos", ha sostenido, asegurando que el objetivo "es muy sencillo" y que pasa por que "un joven pueda independizarse en Jerez, que una familia pueda acceder a una vivienda adecuada y que nadie tenga que abandonar su barrio o su ciudad porque no puede hacer frente al precio de una vivienda".

Ese, ha apostillado, "es el Jerez que queremos construir", y que para conseguirlo "necesitamos estar todos sentados en la misma mesa".