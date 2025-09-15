Alcaldesa de Jerez (Cádiz) anuncia que se trabajará en la rehabilitación de la Torre de la Atalaya para su apertura

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita a la Torre de la Atalaya, declarada Bien de Interés Cultural (BIC). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha anunciado que se va a trabajar en la continuidad de la rehabilitación para su apertura al público de la Torre de la Atalaya, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que fue objeto el pasado año de una importante intervención de reparación y conservación a través de una subvención de 80.195 euros de la Diputación de Cádiz.

Lo ha comunicado en una visita a este enclave, junto al primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y los delegados de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y Cultura y Patrimonio Histórico, Francisco Zurita, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En la visita a esta edificación civil, que se encuentra adosada a la Iglesia de San Dionisio y data de mediados del siglo XV, han estado presentes representantes de la Hermandad del Mayor Dolor.

La alcaldesa ha recordado que las obras de emergencia tuvieron como objeto llevar a cabo actuaciones de consolidación y reparación de elementos en mal estado, al objeto de proteger su integridad y frenar el deterioro del monumento, de titularidad municipal. También se llevó a cabo la elaboración de un estudio que ha permitido hacer prueba de muestras con vistas a comprobar cómo se encuentra realmente este edificio.

Tal y como ha explicado durante su visita, el objetivo siguiente del Gobierno municipal será elaborar una propuesta de intervención completa para poner en valor la edificación.

"La torre se encontraba muy deteriorada y con esta primera actuación que se hizo la estamos conservando y evitando un mayor deterioro. Ahora, el siguiente paso será intentar seguir haciendo obras que permitan que los jerezanos y las jerezanas la puedan disfrutar", ha manifestado García-Pelayo.

En este sentido, ha subrayado que esta actuación se enmarca dentro de los proyectos de mejora y recuperación que están desarrollando en el patrimonio cultural de Jerez. Dentro de esta misma línea de trabajo, ha asegurado que "vamos a seguir cuidando de nuestros edificios históricos y poniéndolos a disposición de las personas para que lo visiten y puedan conocer nuestra historia".

La elaboración del citado estudio técnico ha permitido evaluar el estado del inmueble. Con ello se podría proceder a la redacción de nuevas fases de obras. Una que estaría centrada en el interior, en intervenciones de adecuación de accesos y de medidas de seguridad, y otra destinada a la rehabilitación de la zona exterior de la torre.