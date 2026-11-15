La alcaldesa de Jerez (Cádiz) conoce el balance de la IV edición del Festival Cine con Acento

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, en una reunión con la directora del festival Cine con Acento, Lidia María Jaime. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Antonio Real, ha mantenido una reunión con la directora del festival Cine con Acento, Lidia María Jaime, y la directora de contenidos, María Espejo, para conocer el balance de la IV edición del Festival y las líneas en las que se está trabajando para la edición de 2027.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la memoria del balance que han presentado en la reunión recoge el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía así como la difusión de la programación por la Academia del Cine de Andalucía y la vinculación de Canal Sur a través del Premio RTVA.

En una edición, que se celebró del 13 al 17 de octubre, y que incorporó una conexión específica con Jerez Capital Española de la Gastronomía. En este marco, el Ayuntamiento ha resaltado que el cortometraje de María Espejo, 'Las Nuestras', que rinde homenaje a las mujeres que han mantenido viva la tradición gastronómica de Jerez y han hecho de la cocina un lugar de unión familiar y que continúa su recorrido por festivales nacionales e internacionales de Portugal y California.

En España, ha sido seleccionada en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en la sección Talento Andaluz. Entre los datos del balance que han presentado Lidia Jaime y María Espejo a la alcaldesa destacan los 4.500 asistentes a esta cuarta edición, con aforo completo en el Teatro Villamarta en la gala de clausura que estuvo dedicada a Federico García Lorca y contó con la colaboración de la Banda Municipal de Música.

175 noticias en medios de comunicación; 57.595.702 impactos mediáticos; un impacto económico que supera los 1,3 millones de euros repartido entre alojamiento, restauración, ocio y transporte; presencia publicitaria en distintos espacios de Jerez y difusión en la plataforma cinematográfica Festhome han sido algunos de los datos puestos sobre la mesa.

Las directoras también han destacado la vinculación con Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 a través del pasaporte 'En Jerez se come de cine', el cortometraje 'Las Nuestras' y el premio al mejor cortometraje gastronómico, concedido a 'Maridaje', de Nicolás Gutiérrez.

También se ha destacado los encuentros directos entre el público y los equipos de las películas, la promoción del patrimonio cinematográfico de Jerez con una exposición de carteles de películas rodadas en la ciudad, el reconocimiento al talento local y andaluz, la programación con contenidos sociales o la difusión de la programación por la Academia del Cine de Andalucía.

En cuanto a las propuestas para la edición de 2027, que está previsto se celebre entre el 19 y 23 de octubre, se prevé una acción pre festival durante el primer semestre del año así como una visita de productores y profesionales de localizaciones para conocer espacios de Jerez y mantener encuentros con equipos técnicos y profesionales locales.