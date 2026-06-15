Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el cumplimiento del 80% de su plan para la ciudad a un año de acabar el mandato

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a su equipo de gobierno en un balance de los tres años de mandato - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha realizado un balance de los tres años de mandato en el que ha destacado el cumplimiento del 80% de las medidas incluidas en el llamado 'Plan Jerez' y el impulso dado a la transformación de la ciudad a través de "la mejora y refuerzo de los servicios públicos, el fortalecimiento de las políticas sociales, la reactivación económica, la ejecución de inversiones estratégicas y la planificación del desarrollo futuro de la ciudad".

"Creo que no hay ningún aspecto de la vida del ciudadano que no hayamos tocado para mejorarlo a lo largo de estos tres años", ha trasladado la alcaldesa en rueda de prensa, donde ha señalado además que "no está todo hecho" y que su gobierno no es "triunfalista" porque "queda mucho por hacer".

La alcaldesa ha subrayado que estos tres años han estado marcados por una gestión orientada a "resolver problemas históricos, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", resaltando que queda "un 20%" de ese 'Plan Jerez', en el que "ya estamos trabajando" teniendo en cuenta que "algunas de estas medidas no son competencia municipal".

Como ha recordado, esta gestión es fruto de "la labor conjunta" de su gobierno con la plantilla municipal y las empresas concesionarias, a quienes ha agradecido "su esfuerzo y dedicación", además de reconocer a las administraciones su implicación, en especial a la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz.

García-Pelayo ha dividido el balance de gestión en varios ejes, comenzando por el empleo, cuya evolución ha sido uno de los indicadores "más significativos" de la legislatura. Como se ha expuesto, desde junio de 2023 el número de personas desempleadas se ha reducido en cerca de 5.000 personas, situándose actualmente por debajo de las 19.400 personas.

En cuanto a la situación económica del Ayuntamiento, ha explicado que es "compleja" pero que "si seguimos con la hoja de ruta que nos hemos marcado, conseguiremos mejorarla". En este sentido, ha recordado que "por primera vez en ocho años" el Consistorio está reduciendo su deuda con entidades bancarias y el Gobierno de España, habiendo abonado ya 30 millones de euros y con un pago adicional de 12 millones previsto para octubre.

También ha explicado que el 6 de junio se activó un plan de pago por valor de 25 millones, que permitirá el pago a proveedores, de nóminas y servicios públicos. Del mismo modo, ha destacado los datos del remanente, que también han sido "positivos" y van a permitir, dentro de la regla de gasto, "tomar decisiones importantes en relación con el pago de deuda, opas y contratos".

PROYECTOS DE CIUDAD

La alcaldesa ha puesto en valor la constitución de 19 consejos sectoriales y mesas de participación, herramientas que permiten al Ayuntamiento "escuchar y reforzar el diálogo permanente con colectivos".

Otro de los ejes de gestión destacados ha sido la planificación estratégica de la ciudad, con la aprobación o impulso de instrumentos como el Plan de Igualdad, el Plan de Energías Renovables, la regulación de las viviendas de uso turístico o la nueva Ordenanza del Ruido. A estos documentos se sumarán próximamente el Plan de Centro Histórico, el Plan de Acción Social, el Plan de Cambio Climático, el Plan contra la Explotación Sexual y el Plan Jerez Ciudad Cultural, cuya presentación está prevista para el próximo 25 de junio.

En el ámbito social, el gobierno municipal ha realizado 61.803 atenciones a personas a través de los servicios de inclusión social durante la legislatura. Entre los avances más destacados por la alcaldesa figura la reducción de los tiempos de espera para la atención social de siete semanas a una media de dos semanas, así como el incremento de la ayuda económica media por usuario, que ha aumentado 102 euros, es decir, desde los 823 hasta los 925 euros.

Además, ha anunciado la ampliación del servicio de Ayuda a Domicilio, que contará con una financiación de 126 millones de euros aportados por la Junta entre 2026 y 2028. También está la aportación municipal, que subirá esa cuantía hasta los 148 millones de euros.

IMPULSO A LA VIVIENDA PROTEGIDA

García-Pelayo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento trabaja actualmente en la elaboración del nuevo Plan Municipal de Vivienda, subrayando la adhesión al Decreto de la Junta para facilitar el acceso a viviendas asequibles, que ha tenido como efecto la licitación de dos parcelas municipales que van a permitir la construcción de aproximadamente 245 viviendas de protección oficial en las zonas de Pozoalbero y en entorno de calle Pizarro.

Además, ha destacado la creación de la Oficina Aceleradora de Proyectos, que en sus primeros tres años de funcionamiento ha iniciado 135 expedientes, habiendo finalizado ya cerca del 40% de ellos.

La mejora del espacio público ha sido otro de los capítulos destacados del balance, dentro del cual ha subrayado el desarrollo de planes de mejora del acerado y reasfaltado, que alcanzarán a 187 calles del término municipal, con una inversión prevista de 7,5 millones de euros.

Igualmente, ha hecho mención a los 14 millones de euros recibidos para paliar daños producidos por las recientes inundaciones y que se destinarán a reparaciones en equipamientos como el museo Arqueológico, Villapanés, Callejón de los Bolos, centros cívicos o centros de inclusión social.

En materia medioambiental, se han mejorado 19 parques de la ciudad y ha ampliado la red de parques caninos, que pasa de 14 a 20 instalaciones.

Asimismo, ha explicado que el contrato de alumbrado público incrementó su presupuesto en un 30%, permitiendo que el porcentaje de alumbrado LED haya aumentado del 28% al finalizar la anterior legislatura al 40% actual, con el objetivo de alcanzar el 60% al final del mandato.

En relación al servicio de limpieza viaria, la alcaldesa ha subrayado que se ha ampliado el contrato por tres millones de euros anuales. El refuerzo se ha destinado fundamentalmente a desbrozar los colegios, a la limpieza en la zona rural y también a más personal y maquinaria.

Asimismo, ha avanzado que en el año 2028 finaliza el actual contrato de limpieza, de tal forma que si continúa en el gobierno, renegociará el contrato para hacer "un pliego nuevo que nos permita afrontar las necesidades actuales de la ciudad y la zona rural".

Otro "hito" que ha señalado ha sido la creación de nuevas plazas de aparcamientos en la ciudad, apuntando a las 438 plazas generadas que están finalizadas o en ejecución.

En materia de movilidad, ha hablado de la renovación de la flota de autobuses urbanos y rurales, que continúa avanzando con la incorporación de nuevos vehículos, 25 para Jerez y tres para la zona rural, así como la futura implantación de sistemas de geolocalización en tiempo real para mejorar la información al usuario.

En el balance también ha comentado los avances en materia de seguridad ciudadana, con la incorporación de 74 nuevos agentes a la plantilla de Policía Local y la puesta en marcha de la Escuela de Policía Local.

En cuanto a proyectos que vienen de la mano de la Junta de Andalucía, la alcaldesa ha avanzado que "en escasos días" se colocará la primera piedra del Centro de FP de San Juan de Dios; que este mes de junio se inaugurará oficialmente el Centro de Salud Esperanza de la Yedra; que en esta segunda quincena de junio se prevé resolver la concesión de ayudas relacionadas con los 34 proyectos de 31 empresas presentadas al Hub Aeronáutico; y que la licitación de las obras de finalización del Museo del Flamenco se prevé que se liciten "antes de finales de año".