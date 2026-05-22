Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el papel de la ciudad por la transformación digital a través del proyecto EDINT

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la clausura del proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado "el orgullo" que supone para la ciudad formar parte de las 12 entidades españolas que están desarrollando el proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes) a través de su Centro de Datos (CEOD), una iniciativa impulsada para fomentar a través de los datos la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital para mejorar los servicios a los ciudadanos desde la administración pública y también desde el tejido empresarial.

Así lo ha comunicado en un balance del programa junto al teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, y Jaime Carnicero, director general de Organización y Recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entidad de la que García-Pelayo es presidenta, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

García-Pelayo ha remarcado que el Centro de Datos de Jerez se ha consolidado como "uno de los proyectos más relevantes de innovación territorial y economía del dato desarrollados actualmente en la ciudad", y que es "uno de los referentes" en el proyecto EDINT en España.

Las actuaciones realizadas en esta primera fase han permitido asentar las bases de un ecosistema local de colaboración entre la administración, la universidad, empresas y ciudadanía, en la línea de las estrategias nacionales de la FEMP y de la Unión Europea en transformación digital.

"Estamos ante una oportunidad única estratégica para que Jerez continúe avanzando hacia un modelo de ciudad más inteligente, inter-operable, competitiva y preparada para liderar la economía del dato en Andalucía y España, con el beneficio que supone para la mejora de los servicios públicos y el tejido empresarial", ha indicado la alcaldesa.

Además, ha agradecido a Jaime Carnicero su labor e impulso desde la FEMP para la creación de esta red nacional de datos de la que Jerez forma parte, una red que apuesta por el uso del dato "de manera eficiente" para mejorar la prestación de los servicios públicos y la vida de las personas".

Al respecto, ha añadido que "eso da una muestra de lo que significa el trabajo que se está haciendo en Jerez desde el punto de vista nacional", apuntando que su ciudad comparte el desarrollo de EDINT a través de los ayuntamientos de A Coruña, Alcoy, Diputación de Badajoz, Diputación de Jaén, Madrid, Santander, Málaga, Logroño o Fuenlabrada. Esto, ha dicho, "da una referencia de que Jerez está compartiendo este proyectos con otros ayuntamientos muy importantes, como el de la misma capital de España, y es un motivo de aliento y orgullo".

El proyecto EDINT se desarrolla en Jerez a través del Centro de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD), cuyo impacto, actuaciones, resultados y oportunidades se han expuesto en el 'EDINT Data Day', que se ha celebrado este viernes en la sede de la Fundación Cajasol en la ciudad.

El CEOD constituye uno de los nodos estratégicos de la red nacional 'EDINT-Espacio de Datos de Infraestructuras Urbanas Inteligentes', y ha sido impulsada por la FEMP y financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Este centro se ha configurado, vinculado a la delegación de Transformación Digital del Ayuntamiento, como espacio físico y operativo orientado a impulsar la economía del dato, la transformación digital y la colaboración público-privada mediante el uso inteligente de datos públicos y privados.

Su misión principal es conectar la administración, empresas, universidad, starups, clústeres tecnológicos y ciudadanía a fin de desarrollar un ecosistema local basado en la innovación, interoperabilidad y generación de conocimiento.

El CEOD se inauguró hace un año y a partir de ahí, ha explicado la alcaldesa, "nos pusimos a trabajar y marcarnos retos" con el objetivo de "impulsar la cultura del dato, basar la toma de decisiones sobre datos reales y sobre la evidencia para garantizar la toma de decisiones eficientes y acertadas, y generar nuevas oportunidades económicas para el sector empresarial de la ciudad para favorecer la creación de empleo".

Desde el año 2023 se han creado casi 4.500 empleos nuevos en la ciudad, por lo que el desarrollo tecnológico "viene a favorecer ese crecimiento constante del empleo", ha aseverado García-Pelayo, quien ha apuntado al descenso de los 20.000 desempleados en Jerez.

Entre los casos de uso desarrollados destaca la 'Movilidad Inteligente' con la participación de SICE; 'Urbe y territorios gestionados', con la participación de UTE Jerez; y 'Actividad económica y social' con la participación de Aqualia.

El Ayuntamiento ha destacado también que el CEOD ha logrado activar un ecosistema local del dato integrado por empresas, asociaciones y entidades estratégicas en esta primera fase del proyecto EDINT que se ha clausurado ahora.

Entre los principales agentes participantes figuran SICE, Aqualia, CEC, Cámara de Comercio, AJE Cádiz, AMEP, Clúster Tecnológico Nexur, Clúster Turístico, CEEI Bahía de Cádiz, Grupo de Desarrollo Rural, CITED, Universidad de Cádiz y UCA Emprende.

Así, se ha hecho hincapié en el convenio suscrito con la Universidad de Cádiz, que desempeña "un papel clave" de apoyo técnico, investigador y de transferencia de conocimiento en colaboración directa con las empresas participantes, así como el programa de formación y capacitación dirigido tanto al Ayuntamiento como el ecosistema empresarial y educativo.

Durante el desarrollo de esta primera fase, el CEOD ha desarrollado una agenda de dinamización territorial y visibilidad institucional, manteniendo una coordinación continua con la FEMP, el resto de CEODs a nivel nacional las distintas delegaciones municipales implicadas.

Por su parte, Jaime Carnicero, director de Organización y Tecnología de la FEMP, ha explicado que el proyecto EDINT "es la unión de 12 entidades locales de distinta tipología con el fin común de optimizar la fuente inagotable de los datos de las personas físicas, las administraciones y el sector privado para focalizarlos hacia la mejora de la calidad de vida a través de unos servicios públicos más eficaces".

Uno de los aspectos valorados por la FEMP para que Jerez formase parte del proyecto fue en la convocatoria "la madurez tecnológica, el compromiso y la proyección institucional, hacia dónde quería ir el Ayuntamiento desde la labor del gobierno y de la alcaldesa", ha comentado Carnicero, asegurando que "hubo unanimidad" y que "una de las principales potencias era y es el Ayuntamiento de Jerez".

"Estamos hablando de un proyecto que es ejemplo no sólo nacional, sino que es referencia como caso único en Europa, que se está poniendo de ejemplo, por lo que damos las gracias por estos meses intensos de trabajo a la alcaldesa, al teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez y a su equipo de trabajo", ha manifestado.

Para concluir, ha apuntado al "camino apasionante" que queda por delante para "seguir desarrollando una vez concluida esta primera fase", ya que "ya se ha creado el gran espacio de datos a modo de plataforma y ahora queda la transformación como herramienta de gobernanza".