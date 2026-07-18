La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el valor de la Velá de Santiago como "una tradición arraigada en el barrio"

La alcaldesa de Jerez, María José Garcia-Pelayo. - JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José Garcia-Pelayo, ha inaugurado, junto a miembros del Gobierno municipal y de la Asociación Unidos por Santiago, el programa de actos de la II Velá de Santiago que se prolongará hasta el 24 de julio con un amplio programa de actividades que conjuga el flamenco, la gastronomía, la artesanía, la literatura, memoria, pintura, poesía, actividades infantiles, formación y convivencia.

La alcaldesa ha felicitado una vez más a la Asociación Unidos por Santiago "una asociación que articula la comunidad, pone en valor el talento del barrio y convierte demandas en propuestas. Gracias a su trabajo, Santiago recupera vida, actividad y oportunidades", según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

De la Velá ha destacado la alcaldesa que fue recuperada el año pasado después de medio siglo sin celebrarse. "Esta segunda edición confirma que la Velá de 2025 no fue una iniciativa aislada, sino una tradición que de nuevo, está arraigando con fuerza. Haber recuperado la Velá significa volver a encontrarse en las calles, reforzar el sentimiento de pertenencia al barrio y conectar la festividad de Santiago Apóstol y la Misa Flamenca con una programación abierta y diversa. Desde el Ayuntamiento, tenemos el compromiso de mantener, cuidar y mejorar la cita para que gane solidez año tras año desde su carácter vecinal. Santiago es uno de los barrios de Jerez con raíces más hondas; más memoria en sus muros, compás en sus calles y futuro en la voz de su gente", ha subrayado.

García-Pelayo también se ha referido a que desde el Ayuntamiento "estamos abordando el futuro de Santiago desde una mirada integral: cultura, vivienda, rehabilitación, espacios verdes, movilidad, accesibilidad y seguridad. Los fondos europeos EDIL incorporan tres actuaciones especialmente vinculadas al barrio y su entorno, la reurbanización de los jardines y espacios libres de la antigua bodega de la calle Cristal, la recuperación de la muralla y una nueva zona verde en la calle Muro y la continuación del eje sostenible Puerta Sevilla-Puerta Santiago", ha añadido.

La programación de la Velá de Santiago continuará el lunes 20 en el Centro Andaluz de Flamenco con 'Universo Juan Grande: pintura, poesía, cante' y la actuación de 'Niños de la calle Nueva'.

La cultura del barrio seguirá siendo protagonista un día después con la ponencia 'Las casas de vecinos: alma del barrio de Santiago' a cargo del historiador Manuel Romero Bejarano, en la Hermandad del Transporte. Cuentacuentos, paseos literarios por las calles y plazas de Santiago darán continuidad al programa que concluye el viernes 24 a partir de las 20,30 horas con la Misa Flamenca en la Plaza de Santiago tras la cual tendrá lugar un Fin de Fiesta bajo la dirección de Pepe del Morao con las voces de María Peña, Rocío Parrilla, Tomasa Peña, Rocío Valencia, Pedro Montoya 'Chanquita';, Gregorio Parrilla, Bernardo Rubichi, Luis Montoya 'Chanquita';, el violín de Bernardo Parrilla y la percusión de Perico Navarro.