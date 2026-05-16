La alcaldesa de Jerez (Cádiz) entrega el Caballo de Oro 2025 a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar

La alcaldesa entrega el Caballo de Oro 2025. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha hecho entrega del Premio Caballo de Oro 2025, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Jerez a personas e instituciones que han contribuido a la protección y promoción del arte ecuestre, que este año ha distinguido a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda por "su aportación continua, tangible y ejemplar: la conservación de una tradición ecuestre única, su proyección turística internacional y su contribución al desarrollo del sector ecuestre como actividad cultural, deportiva y económica".

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha contado con la asistencia de miembros del Gobierno local, de la Corporación Municipal, de la Corporación municipal de Sanlúcar, autoridades y representantes del mundo del caballo, de la cultura y las artes, al tiempo que se ha distinguido por una cuidada escenografía que ha subrayado el vínculo entre la Sociedad galardonada y el universo ecuestre.

Durante su intervención la alcaldesa ha agradecido especialmente a la Corporación de Sanlúcar su presencia en el acto en un "día especial para la Sociedad, especial para Sanlúcar y doblemente especial para Jerez. Este galardón es una muestra de cariño y respeto hacia el papel que representa la Sociedad en el mundo del caballo, entráis a formar parte de la nómina de grandes personalidades e instituciones que forman parte de premiados del Caballo de Oro. Detrás vendrán muchas más, ya que afortunadamente somos una tierra de grandes ganaderías, jinetes e instituciones que fomentan el caballo".

"En un día como hoy, Sanlúcar es mucho más jerezana y Jerez mucho más sanluqueña, es importante que ciudades que tenemos tanto en común, nos reconozcamos mutuamente, demos un paso más en el cariño que nos debemos de tener. Tenemos una relación tan estrecha y especial que el próximo miércoles los romeros jerezanos cruzaron el río en Sanlúcar", ha señalado la alcaldesa quien ha añadido que "también compartimos ser Capital Española de la Gastronomía compartimos una gastronomía única, excepcional, y podemos establecer un compromiso las dos ciudades, extender este legado a lo largo de los próximos años ya que es una fuente de riqueza y de promoción exterior de las dos ciudades. Los mejores caldos del mundo, eso también nos une el vino y la gastronomía, son símbolos de lo que las dos ciudades debemos compartir".

"Ambas ciudades también compartimos el caballo, las carreras son un símbolo no sólo para la provincia sino para Andalucía y España, los jerezanos debemos sentirnos orgullosos e involucrarnos con Sanlúcar para que las carreras sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. De Jerez hace 500 años nació el caballo cartujano y de Sanlúcar los pura sangres, dos razas distintas que unen a las dos ciudades. Tender puentes, hacer las cosas bien, porque lo que es bueno para Jerez lo es para Sanlúcar. Mientras que haya playa, arena los caballos seguirán galopando y será un orgullo seguir galopando juntos", ha afirmado

El acto se ha iniciado con la representación de una carrera con la llegada de los caballos purasangre a la pista, de la mano de los mozos para, a continuación, los jinetes ocupar sus monturas antes de recibir el aviso de iniciar la carrera.

Después han entrado en pista ocho alumnos de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, dos de ellas abanderadas, y los enganches premiados con los representantes de la entidad galardonada que han realizado un pasillo de honor al carruaje del que ha descendido el presidente de la Real Sociedad.

Tras la lectura del acta por parte del delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita, Rafael Hidalgo García de Velasco, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos, ha recibido la distinción de manos de la alcaldesa, María José García-Pelayo.

En su discurso, Rafael Hidalgo ha expresado su agradecimiento a la alcaldesa y a los miembros del jurado del prestigioso premio y a las entidades que indirectamente hayan influido en dicha concesión.

"Es un profundo honor recibir este reconocimiento de la ciudad de Jerez, no sólo a quien les habla sino a toda una tradición de entender la vida, en Jerez se celebraron las primeras carreras públicas en 1843 y tan sólo año y medio después, en 1845, nacieron las carreras de Sanlúcar en la playa. Un jerezano tuvo este feliz pensamiento y no sólo creo un espectáculo sino un legado, profundamente vinculado a Jerez y Sanlúcar, con las carreras más antiguas en España", ha añadido.

"Compartimos también tener fiestas de interés turístico internacional. No sólo hablamos del origen de las carreras, el presente, con datos objetivos, nos convierten en un fenómeno de primer nivel, con un impacto de medios de enorme dimensión, 3.200 referencias en medios, más de 10 millones de euros. Impulsado por internet, la prensa, la radio y las redes sociales. Consolidando a Sanlúcar como una imagen potente y moderna de nuestra carreras. Tradición y modernidad no sólo son compatibles sino que duplican su valor", ha continuado.

Hidalgo ha querido agradecer expresamente a las cuadras y a las instituciones que durante años mantuvieron viva la tradición y continúan hoy con el legado, al igual que los jinetes que han participado en las carreras y los miembros a lo largo de la historia de la Sociedad de Carreras.

"Hoy las carreras de Sanlúcar son un motor económico, punto de encuentro, turismo, emoción de ver a los caballos junto al mar. Con orgullo y responsabilidad, respetando su historia y continuando con su legado, proyectando la carrera hacia el futuro sin olvidar la emoción y su impacto, seguiremos galopando en la historia", ha aseverado.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, y están consideradas las más antiguas del turf nacional entre las que se mantienen activas. La propia Real Sociedad sitúa las primeras carreras en la tarde del 31 de agosto de 1845.

En el origen histórico y popular aparece una imagen muy singular: competiciones informales de caballos vinculadas al transporte de pescado desde el antiguo puerto de Bajo de Guía hacia mercados locales y de poblaciones cercanas.

La Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda nació con la finalidad de fomentar la raza caballar andaluza, entendida entonces como un recurso útil para la agricultura y para la economía del territorio.

Durante años, la Sociedad fue la responsable de la organización de las carreras; posteriormente, el Ayuntamiento las incorporó a sus programas veraniegos como uno de los festejos más singulares de la ciudad.

En 1981 se refundó la antigua Sociedad de Carreras, se aprobaron nuevos estatutos y el acontecimiento adquirió una nueva dimensión: dos ciclos de tres días, oficialización de las pruebas e integración en el circuito hípico nacional.

"El gran valor diferencial de Sanlúcar es convertir la playa en hipódromo natural durante la bajamar, uniendo deporte, paisaje, tradición popular y promoción turística", ha asegurado el citado comunicado.