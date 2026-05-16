Maíllo aprovecha la jornada de reflexión para pasear por el barrio hispalense de San Julián y realizar compras

108771.5.260.149.20260516145231 El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, recorriendo las calles del barrio sevillano de San Julián, donde ha compartido un desayuno con parte de su equipo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha aprovechado la jornada de reflexión para descansar en Sevilla tras el cierre de la campaña electoral.

Según un mensaje difundido a los medios por parte de la coalición, durante la mañana de este sábado ha recorrido las calles del barrio de San Julián, donde ha realizado algunas compras cotidianas en un ambiente distendido junto a personas cercanas y parte de su equipo de trabajo.

Posteriormente, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta ha compartido un desayuno con parte de su equipo tras dos semanas de campaña recorriendo Andalucía.

