La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita al Coro del Teatro Villamarta por su 30 aniversario y resalta su trayectoria

Imagen de la reunión con el Coro del Teatro Villamarta. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de cultura, Francisco Zurita, ha mantenido una reunión con representantes del Coro del Teatro Villamarta, tratándose de una primera toma de contacto tras el nombramiento de la nueva Junta Directiva que tomó posesión en la asamblea general de socios celebrada el pasado 11 de junio, con Herminia Álvarez como presidenta de la agrupación.

Según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, la regidora jerezana ha destacado el valor del Coro del Teatro Villamarta, ya que "cumple un papel fundamental en la vida cultural de Jerez y respaldar su enorme talento y su dilatada trayectoria es respaldar la cultura en mayúsculas", resaltando que "resulta imprescindible apoyar proyectos artísticos tan sólidos, que llevan casi tres décadas enriqueciendo nuestra programación lírica y emocionando al público".

El eje principal de este encuentro se ha basado en repasar la situación actual del Coro y sus proyectos más inmediatos con vistas a la próxima temporada.

En relación con la programación artística junto al Teatro Villamarta, se ha abordado la participación de la agrupación en la producción propia 'La vida breve', prevista para los días 2 y 4 de octubre de 2026. Asimismo, se ha hablado de su actuación en la representación de 'Tosca', que tendrá lugar los días 16 y 18 de abril de 2027.

Por otro lado, la directiva ha querido compartir sus principales iniciativas de futuro, prestando especial atención a la celebración del 30º aniversario de la fundación de esta agrupación.

Como plato fuerte de esta conmemoración, la entidad está preparando un concierto especial que, inicialmente, está previsto entre los meses de octubre y noviembre de 2027.

Además, se está valorando la organización de una actividad de carácter más popular y participativo, que podría desarrollarse a finales del mes de mayo de 2027.