La alcaldesa de Jerez (Cádiz) impone la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen de Las Angustias

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, entrega la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen de las Angustias - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por miembros de su equipo de Gobierno, ha impuesto la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen de las Angustias en el transcurso de una Eucaristía presidida por el reverendo padre José Manuel Sánchez-Romero, finalizando con esta imposición los actos y cultos con motivo del centenario de la reorganización de la Hermandad.

El hermano mayor, Francisco José Mancilla Fernández, y el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, han estado acompañados en este acto por numerosos hermanos de las Angustias y representantes de otras cofradías de la ciudad así como miembros de la Corporación municipal.

Una vez que el padre ha bendecido la Medalla, la alcaldesa junto al Hermano Mayor han hecho entrega de la Medalla a la Virgen que le ha sido colocada en el pecherín por el hermano Manuel Cánevas. La Virgen de las Angustias estuvo toda la jornada del sábado en solemne besamanos.

La alcaldesa ha vuelto a reiterar la devoción y el fervor que despierta esta imagen entre sus fieles, veneración que se ha venido manteniendo de manera ininterrumpida a lo largo de los años. Igualmente, ha destacado el "maravilloso trabajo que realizan por la ciudad; siendo custodios de una tradición que ha marcado la vida de muchas generaciones".

"Una Hermandad -ha señalado la alcaldesa- excepcionalmente solidaria, tan solidaria que en 2022 pudimos compartir con vosotros que la Hermandad de Donantes de Sangre hiciera patrona a la Virgen de las Angustias. Desde hace 500 años, formáis parte de las señas de identidad de nuestra tierra".

La Capilla del Humilladero era el lugar en el que los jerezanos y jerezanas que iban o venían iban a dar las gracias. Cabe recordar que el Ayuntamiento entregó la Medalla de Oro de la Ciudad a la Virgen de Las Angustias el pasado 22 de noviembre de 2025 en un Pleno Extraordinario Solemne en Los Claustros de Santo Domingo, concesión que fue aprobada en el Pleno Municipal celebrado el 31 de octubre de 2025.

La iniciativa parte de la Hermandad de Las Angustias para conmemorar esta efemérides para lo cual presentó las firmas recogidas para la adhesión de la presente solicitud. A partir de esa fecha, el expediente continuó su tramitación, incluyendo la publicación en la prensa local para que se pudieran presentar alegaciones en el plazo legalmente establecido.