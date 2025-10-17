La alcaldesa de Jerez (Cádiz) muestra su apoyo a las afectadas de cáncer de mama y pide la mejora de los tratamientos

Colocación del lazo rosa por el cáncer de mama en el balcón del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mostrado este viernes su apoyo a las mujeres afectadas por cáncer de mama, destacando la importancia de la investigación y de contar con un sistema sanitario "que responda con rapidez y eficacia a la enfermedad".

Además, se ha referido al asunto del cribado de los casos de cáncer de mama, algo por lo que ha pedido disculpas "al igual que lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno", señalado que "lo importante ahora es mejorar cuanto antes la sanidad en general y los tratamientos que afectan a las personas con cáncer", asegurando que "el paso que se ha dado es importante".

Así lo ha expuesto en el acto institucional para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, junto a numerosas representantes de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas (AMMA) Jerez, y de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Tras la colocación del lazo rosa contra el cáncer de mama en el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa ha felicitado a las asociaciones representadas por su labor, no sólo por las mujeres del presente, sino también del futuro. "Lo fácil sería decir que te quedas en casa, pero vosotras estáis pidiendo mejoras y trabajando por otras mujeres que sufren o en el futuro pueden sufrir cáncer de mama, uno de los que más afecta a las mujeres", ha dicho.

En este contexto, ha pedido "una oportunidad" para el nuevo consejero de Salud, el jerezano Antonio Sanz, que "ya ha anunciado que va a haber más personal y más presupuesto", aunque ha advertido que esta posible mejora y las soluciones "no van a ser de un día a otro".

La regidora ha señalado que el nuevo delegado de Salud del Ayuntamiento, Tomás Sampalo, y ella misma "darán un paso más" para ser interlocutores con la Consejería de Salud y con el propio consejero, con el fin de transmitirle en qué se puede mejorar.

Por su parte, la presidenta de la AMMA, María José López, ha dado lectura al manifiesto por el Día mundial contra el cáncer de mama, reivindicando la labor que desde esta asociación se viene realizando en apoyo de las mujeres afectadas.

"Queremos hacer visible que después de la palabra cáncer hay mucho más. Hay camino, comunidad, hay vida", ha indicado, explicando que "desde el optimismo, durante todo el año, tejemos salud, fuerza y alegría con nuestras propias manos, con nuestras propias piernas".

La presidenta de AMMA ha repasado todas las iniciativas que realiza la asociación, destacando especialmente que "tras meses de insistencia, reuniones, peticiones y muchísima voluntad", han logrado, con el apoyo de la Delegación Territorial de Sanidad, "reducir listas de esperas quirúrgicas para las reconstrucciones mamarias mediante colgajo a diez de nuestras afectadas, un avance real que ha permitido a muchas de nuestras compañeras cerrar un capítulo y seguir adelante con dignidad".

Por su parte, Teresa Díaz, en representación de la Asociación Española Contra el Cáncer, también ha explicado las iniciativas que desarrolla esta organización y ha destacado la importancia de los cribados para mejorar la detección precoz y mejorar la supervivencia.

De este modo, ha pedido una comisión de seguimiento de la crisis de los cribados "para dar transparencia y certidumbre" a las personas afectadas acerca de su resolución "de primera mano y de forma continuada", y que esté formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española contra el Cáncer y el resto de asociaciones de mujeres afectadas, así como los profesionales sanitarios y sociedades científicas implicadas por los retrasos del programa de cribado.

Por último, ha pedido la dotación de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer, a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribados, un sistema "transparente de datos de los programas que garanticen calidad y el alcance de toda la población".