Imagen de la alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en los actos de la Festividad de la Patrona de los farmacéuticos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto con la delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, han asistido a los actos conmemorativos de la Festividad de la Patrona de la Profesión de Farmacéuticos, organizados el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y que se han celebrado en las Bodegas Luis Pérez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la alcaldesa ha agradecido la presencia de la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, y ha dado la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada de carácter institucional, religiosa y de convivencia que reúne cada año a profesionales farmacéuticos de la provincia en los días cercanos a la celebración de esta festividad.

Igualmente, ha felicitado a todos los farmacéuticos y farmacéuticas que han recibido diplomas, insignias, homenajes y distinciones a lo largo del acto en reconocimiento a su labor o trayectoria profesional dentro del sector, así como a los nuevos colegiados que se han incorporado a la profesión en este 2026.

Asimismo, García-Pelayo ha deseado a todos los asistentes una feliz estancia en Jerez y les ha animado a aprovechar su visita a la ciudad para disfrutar del ambiente festivo que se vive en estas fechas, de sus tradicionales zambombas y de los atractivos que ofrece Jerez.

Del mismo modo, les ha deseado que estas jornadas sean fructíferas tanto en el ámbito profesional como en el de la convivencia y el intercambio de experiencias entre compañeros y compañeras de profesión.