La alcaldesa de Jerez (Cádiz) preside el encendido de la Feria, que da inicio a una edición dedicada a la gastronomía

Archivo - Alumbrado de la Feria del Caballo 2023 en Jerez de la Frontera (Cádiz). (Imagen de archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha dado este sábado a las 22,00 horas el pistoletazo de salida a una edición "muy especial" dedicada a la gastronomía, coincidiendo con el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía, "reforzando así su proyección cultural, turística y culinaria".

Según ha concretado el Consistorio jerezano en una nota, la alcaldesa, María José García-Pelayo, junto a miembros del Gobierno municipal, autoridades, representantes de la empresa patrocinador Bodegas González Byass y una "amplia representación" de la Asociación de Hostelería de Jerez, ha pulsado el botón del encendido desde el Templete Municipal, marcando oficialmente el inicio de la Feria, que se celebrará del 9 al 16 de mayo.

Han acompañado a la alcaldesa en el momento del encendido el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco Benítez; el presidente de Horeca, Antonio de María Ceballos; el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña Sánchez; Alfonso Rodríguez Blanco, de Alfonso Catering y Rodrigo Valle, Venta La Cartuja.

Además, en el acto también han estado presentes representantes del tejido empresarial, social y vecinal de la ciudad, "que no han querido perderse uno de los momentos más emblemáticos y esperados del calendario festivo jerezano".

De este modo, el Real de la Feria del Parque González Hontoria ha vuelto a brillar con un sistema de alumbrado que, implantado desde el pasado año, supone una Feria "más moderna, segura y sostenible". La iluminación LED incrementa la capacidad lumínica del Real "y mejora la eficiencia energética, reduciendo el impacto medioambiental".

Bajo este contexto, el dispositivo ornamental está compuesto por 52 pórticos dobles, 204 arcos, 12 farolas, 1.525 metros lineales de guirnaldas, 350 guirnaldas en torretas y 97 proyectores, alcanzando un total de 2.567.738 puntos LED y una potencia total de iluminación decorativa de 308.257 vatios.

Dicho sistema de alumbrado representa un avance significativo en la infraestructura del evento, "logrando un equilibrio entre modernidad, eficiencia y respeto por el medio ambiente, salvaguardando la esencia y la tradición que convierten a esta celebración en una cita ineludible cada edición".

Como novedad, esta Feria estará iluminada con un cartel luminoso con el logo de Jerez como Capitalidad Gastronómica. En los laterales del Paseo de las Palmeras se recupera el antiguo diseño fabricado en LED; los Arcos son modelos diferentes al del año anterior y se incrementa la iluminación con proyectores en algunas zonas del recinto ferial.

Asimismo, toda la información sobre servicios públicos, días especiales y programación de pruebas ecuestres se puede consultar en la web municipal, a través de 'www.jerez.es/feria' y también desde la aplicación Jerez Smart.