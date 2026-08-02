La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recibe a la asociación Mente y Sintonía que impulsa el doctor Jonathan Fernández

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión informativa con el doctor Jonathan Fernández y su equipo multidisciplinar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión informativa con el doctor Jonathan Fernández y su equipo multidisciplinar, impulsores de Mente y Sintonía Asociación. Esta asociación altruista se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento de Jerez en la divulgación y atención psicológica, enfocada en la salud mental, la inteligencia emocional y el bienestar psicológico infantil y juvenil.

Según ha informado el Consistorio en una nota, al encuentro ha asistido también la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero. El equipo multidisciplinar del doctor Jonathan Fernández está apoyado por doctores de ingeniería, informática y profesionales de enfermería.

La alcaldesa ha mostrado su interés en conocer los objetivos de Mente y Sintonía Asociación. "Compartimos con la asociación que la salud mental debe ser abordada desde la infancia y para ello es necesario tener claro que la concienciación social empieza por visibilizar que la salud mental infantil y juvenil debe abordarse de manera comunitaria, ofreciendo pautas de detección temprana ante crisis emocionales en entornos escolares y familiares", ha subrayado la alcaldesa Mente y Sintonía Asociación impulsa la firma de convenios de colaboración con las delegaciones de educación, institutos y asociaciones de madres y padres (AMPAs).

La asociación ofrece charlas y talleres educativos de temas clave como la autoestima desde la infancia o la prevención de trastornos en adolescentes. De hecho, la asociación ya trabaja con institutos de educación secundaria en nuestra ciudad, por ejemplo, el IES Padre Luis Coloma, con un proyecto de talleres formativos orientados a dotar a las familias de herramientas de gestión emocional y pautas de crianza saludable.

María José García-Pelayo se ha mostrado partidaria de abrir espacios de colaboración con Mente y Sintonía Asociación. "Estos profesionales conocen bien las herramientas que las familias precisan cuando tienen que abordar las necesidades de atención psicológicas de las personas con problemas de salud mental", ha afirmado. "Toda ayuda es importante", ha añadido la alcaldesa.