La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recibe en el Ayuntamiento a las alumnas de la Escuela de Fredes Insa

Recepción en Jerez de la Escuela de Fredes Insa - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido esta tarde una recepción oficial en el Consistorio a las alumnas de la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante el encuentro, la regidora ha felicitado personalmente a las 30 jóvenes componentes del grupo tras alzarse con la medalla de bronce en la modalidad de jazz durante la fase nacional de la Global Dance Competition, celebrada recientemente en el Palacio de Congresos de Mérida.

La alcaldesa ha destacado el enorme mérito de las bailarinas, con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años. Durante el acto, al que han asistido las participantes acompañadas por sus familias, se ha puesto en valor la brillante actuación del grupo en Mérida, donde la precisión técnica, la expresividad y la sólida cohesión demostradas con su coreografía Gracias mamá son el reflejo del enorme talento joven jerezano.