La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recibe al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Jerez tras una temporada "histórica"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, recibe al Club Deportivo Gimnasia Rítmica Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha recibido en el Consistorio al equipo técnico y a las gimnastas del Club Deportivo Gimnasia Rítmica Jerez. Al acto han asistido también la presidenta de la entidad, Susana Casares, miembros de su junta directiva y familiares de las deportistas.

El encuentro ha servido para reconocer la excelente trayectoria del club durante la presente temporada. La entidad ha sumado numerosos metales en torneos preparatorios, clasificaciones para finales andaluzas y una destacada presencia en campeonatos de España de nivel Base y Absoluto.

"Estos resultados de relevancia nacional consolidan al club como uno de los grandes referentes de esta disciplina en la provincia de Cádiz", ha subrayado la alcaldesa durante su intervención.

García-Pelayo ha trasladado su enhorabuena a la expedición jerezana por unos resultados que van a más cada año. "Es un orgullo para Jerez contar con un equipo que recoge ahora las recompensas a tanto esfuerzo", ha destacado la regidora, quien ha recordado que la gimnasia rítmica es una modalidad de "una exigencia extrema que requiere altas dosis de trabajo diario y concentración".

Asimismo, la alcaldesa ha mostrado su total confianza en el crecimiento de la entidad de cara al futuro: "Estoy segura de que seguiréis avanzando y de que el futuro os deparará muchos más éxitos".

Durante su intervención, ha hecho especial hincapié en el papel fundamental que juegan las familias de las gimnastas, cuyo apoyo incondicional es clave para que el equipo técnico pueda desarrollar una labor formativa y deportiva que ha calificado de "modélica".

Finalmente, la alcaldesa ha deseado al equipo surte ya que "todavía tiene que participar en algunos campeonatos, pero estoy segura que obtendrán unos magníficos resultados".

Los próximos campeonatos a los que asistirán alumnas del Club son la final Andaluza Precopa, del 12 al 14 de junio; final Andaluza Copa, del 19 al 21 de junio; Campeonato de España Absoluto por Equipos, del 1 al 5 de julio, en Castellón, con la participación de la gimnasta Paula González.

El Club Deportivo Gimnasia Rítmica Jerez exhibe un respaldo social y deportivo impecable en la ciudad, con un histórico de 1.497 deportistas inscritas a lo largo de su trayectoria entre su escuela formativa y los equipos de competición.

Durante la presente temporada, el club cuenta con aproximadamente 400 gimnastas en activo. De esta cifra, alrededor de un centenar compite en los programas oficiales de la Diputación de Cádiz y en torneos federados, mientras que las 300 restantes se integran en la escuela deportiva y en los grupos de formación e iniciación.

Entre los logros conseguidos en la presente temporada destacan, entre otros, siete medallas autonómicas oficiales en competiciones organizadas por la Federación Andaluza de Gimnasia y la Participación de aproximadamente 100 gimnastas en los distintos circuitos oficiales de competición federada y de promoción.