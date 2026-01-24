La alcaldesa de Jerez (Cádiz) reivindica la memoria de Sebastián Peña como referente de los servicios públicos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; la hija de Sebastián Peña, Rocío Peña; el presidente de Solidaridad, Manuel Cazorla; y la presidenta de Azul y Blanca, Rosa Alcobre. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este sábado el acto de homenaje y recuerdo a la memoria de Sebastián Peña, celebrado en el parque que lleva su nombre en San Telmo. El acto ha contado con una nutrida presencia del tejido asociativo y vecinal de la zona sur y del resto de la ciudad, la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, y representantes de la familia.

Con esta dedicatoria a una figura tan querida del movimiento vecinal como fue este jerezano, fallecido en 2021, el Parque Sebastián Peña se convierte en un símbolo del compromiso con los barrios y con la convivencia, según ha informado el Consistorio en una nota.

El Parque Sebastián Peña cuenta desde la mañana de este sábado con dos monolitos con un rótulo que recuerda a quién está dedicado. El primero ha sido descubierto por la alcaldesa, junto a la familia del homenajeado, y el segundo por la regidora junto a la presidenta de la AVV Azul y Blanca de La Cartuja, Rosa Alcobre, en agradecimiento a todo el tejido asociativo que ha trabajado por la reforma de este parque.

La familia ha recibido también el cariño y apoyo de la ciudad, y se ha hecho entrega de un ramo de flores a la viuda. Por su parte, García-Pelayo ha señalado que "Sebastián ha formado parte siempre de mi vida política desde el inicio, y ha formado parte de mi vida persona".

"Él podía tener este parque en cualquier rincón de Jerez, lo tiene aquí porque aquí vivía, pero él se desvivió por su ciudad. Hoy gracias a su trabajo, Jerez es una ciudad un poco mejor. Peleaba por conseguir arreglos de calles, por el Hospital, porque hubiera más policía, por tener mejores autobuses, que hoy los tenemos en homenaje a tantas personas que se dejaron tantas horas de su vida quitándoselas a su familia", ha puesto en valor.

Asimismo, la regidora ha manifestado que "era un hombre con mucha pasión, enamorado de Jerez, muy buena persona y a todos nos enseñó a hacer las cosas mejor y a volcarnos por los demás".

García-Pelayo ha señalado que "hemos tardado en inaugurar este parque porque queríamos que estuviera lo mejor posible, nos pedíais nuevos arreglos continuamente, pero cuando llegamos al Gobierno este parque era una jungla, y hoy ya no lo es, aunque seguiremos por supuesto mejorándolo".

Rocío Peña, hija del homenajeado, ha destacado en nombre de toda su familia que "estamos aquí para reconocer a mi padre, todos los que lo conocíais sabéis que era un luchador nato, nada ni nadie lo paraba. Era generoso y muy justo".

"Creo que por eso se ganó el respeto y el cariño de todas las personas. Con este parque, se reconoce su labor altruista y estamos toda la familia muy agradecidos a todas las personas que han hecho posible que este parque sea una realidad. Él siempre estará en nuestros corazones", ha manifestado.

El presidente de la Federación Solidaridad, Manuel Cazorla, ha expresado por su parte que "nuestro amigo Sebastián estaba dentro de una participación ciudadana generalizada, con una manera de llegar a las personas y a todas las administraciones en sus reivindicaciones, siempre teníamos la necesidad de engrandecer a nuestros barrios y su calidad de vida".

"Esta placa está dedicada a nuestro amigo Sebastián Peña en reconocimiento por su entrega y sacrificada labor al servicio comunitario como presidente de la AVV Jerez 2000 y de la Federación Solidaridad. Esto no es algo que se quede aquí, somos miembros de unos barrios, y tenemos que tener que seguir exigiendo por ellos a todas las Administraciones los servicios que tienen que prestar", ha señalado.

Posteriormente se ha descubierto el monolito de agradecimiento a todas las Asociaciones de las Federaciones Zona Sur Existe y Solidaridad, con especial mención a la AVV Azul y Blanca la Cartuja, que han trabajado por la reforma de este espacio verde.

La presidenta de Azul y Blanca, Rosa Alcobre, ha manifestado que "agradezco muchísimo este agradecimiento y este reconocimiento, porque llevamos muchos años pidiendo que este parque llevara el nombre de Sebastián Peña, pero que lo llevara con orgullo, porque él para mí fue mi maestro".

Finalmente, la regidora ha culminado el acto manifestando que "quiero agradecer a todo el trabajo vecinal que ha hecho posible que estemos aquí". "Queda más por hacer, por supuesto, y también trabajar para mantener este parque que ahora tenemos. Diputación ha sido la que ha hecho frente al pago de esta obra, y tenemos que agradecerle la colaboración. Cuando las administraciones nos damos la mano, conseguimos cosas buenas para Jerez".

Según ha detallado el Ayuntamiento, Sebastián Peña fue una persona muy querida y reconocida por ser un referente histórico del movimiento vecinal en Jerez, y por su dedicación permanente a luchar por proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida en los diferentes barrios de la ciudad.

En 2023, la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunciaba que el Parque de San Telmo pasaría a denominarse Parque Sebastián Peña, en homenaje a este líder vecinal. En esta mañana, se ha recordado su compromiso social y su contribución a impulsar el diálogo, la participación ciudadana y la integración social.

La nueva denominación del Parque respondía a una petición unánime realizada por parte del tejido vecinal de la ciudad, expresada a través de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, 'Solidaridad', y de la Asociación de Vecinos de San Telmo.

De forma paralela al anuncio del cambio de denominación del Parque, el Ayuntamiento impulsaba el proceso de contratación de las obras de construcción de nuevas zonas de ocio y reforma de espacios peatonales de este Parque.

Estos trabajos daban respuesta a una demanda repetida del movimiento vecinal, para convertir este parque en un espacio de cohesión social, mejorando la comunicación entre las barriadas del entorno.

El parque tiene una superficie de 28.000 metros cuadrados y estaba formado por grandes superficies de césped y caminos de hormigón; con este proyecto, se procedía a rediseñar y adecuar estos itinerarios peatonales, implantando una solución de plataforma única para facilitar la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

También se ha instalado mobiliario urbano para fomentar que sea un espacio de encuentro y de disfrute para todo el vecindario. Desde Infraestructuras se ha trabajado también en la mejora del parque infantil y en la dotación de rampa de acceso a las pistas deportivas. Desde el servicio de Movilidad se ha dado respuesta a demandas relacionadas a la seguridad vial en el entorno, con reductores de velocidad y pasos de peatones en el carril bici.