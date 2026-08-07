La alcaldesa de Jerez (Cádiz) resalta la utilidad del nuevo sistema de taquillas refrigeradas del Mercado de Abastos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, visita el nuevo sistema de taquillas refrigeradas inteligentes del Mercado Central de Abastos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo ha resaltado la utilidad del nuevo sistema de taquillas refrigeradas inteligentes del Mercado Central de Abastos, que está diseñado para actualizar y flexibilizar el proceso de compra de la ciudadanía.

García-Pelayo ha visitado estas instalaciones para conocer de primera mano el funcionamiento de este servicio público que ha sido impulsado desde el Departamento municipal de Comercio y Consumo, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, la alcaldesa ha felicitado a la delegada municipal de Comercio, Nela García, y a todo su equipo técnico por la implantación de este equipamiento que aporta "innovación" y "mejora los servicios que se ofrecen a la ciudadanía".

En su opinión, esta iniciativa supone "un paso fundamental en la adaptación de las infraestructuras tradicionales a las nuevas necesidades sociales", por lo que desde el Ayuntamiento se ha decidido por modernizar el servicio y apoyar también al mercado.

"Es una manera de facilitar que la gente venga a comprar a la plaza y también conciliamos", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado cómo la tecnología y la evolución de los servicios públicos pueden "resolver problemas cotidianos" de los vecinos. "Es verdad que hay muchas veces que una persona no puede venir a comprar a la hora que le gustaría", ha comentado la alcaldesa.

Sobre el funcionamiento de estas taquillas refrigeradas inteligentes, ha explicado que la persona interesada se pone en contacto, mediante WhatsApp o llamada de teléfono, con el puesto de confianza del mercado, encarga el producto que quiera y lo paga, "normalmente por Bizum".

Una vez realizado el encargo y el pago, el comerciante es el encargado de depositar la compra de forma segura en uno de estos compartimentos preparados para mantener los productos "en perfecto estado y a la temperatura idónea". El cliente, por su parte, dispone de un margen horario para la recogida de la compra, ya que se cuenta con plazo hasta las 21,00 horas de ese día para ello a través de un código QR que facilita el vendedor".

Las taquillas refrigeradas inteligentes no tienen ningún coste adicional para el usuario ni para el vendedor y están ubicadas en el acceso al Mercado Central de Abastos por la calle Parada y Barreto.