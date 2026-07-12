La alcaldesa de Jerez (Cádiz) respalda el proyecto solidario de Fernando Quirós para la planta de Oncología

La alcaldesa de Jerez (Cádiz) con Fernando Quirós - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha recibido en el Ayuntamiento al artista jerezano Fernando Quirós, a quien ha agradecido su implicación en distintos proyectos solidarios impulsados en la ciudad, especialmente el destinado a la creación de un mural en la planta de Oncología del Hospital Universitario de Jerez.

Durante el encuentro, la regidora ha trasladado su apoyo a la iniciativa y ha ofrecido la colaboración municipal para promover nuevos eventos benéficos que permitan completar su financiación, según ha remarcado el Consistorio en un comunicado.

Según ha explicado el artista, el proyecto dispone actualmente de 140.000 euros recaudados a través de distintas acciones solidarias desarrolladas en los últimos años, aunque todavía necesita más fondos para poder ejecutarse.

Entre las iniciativas que han contribuido a esta recaudación figura la exposición solidaria 'Miradas de Fe', celebrada el pasado mes de febrero en los Claustros de Santo Domingo, cuyos beneficios, junto a los obtenidos en el IV Ronqueo Solidario, se destinarán al mural.

INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL CONTENEDOR MARRÓN

Por otra parte, el Ayuntamiento de Jerez ha informado de que un total de 3.154 personas han recibido información directa durante la campaña de concienciación 'Esto no es basura. Es un residuo orgánico con mucho futuro. Y el marrón es su contenedor', desarrollada con motivo de la implantación del quinto contenedor para la recogida selectiva de biorresiduos.

La iniciativa ha tenido como objetivo explicar el uso correcto del contenedor marrón y difundir los beneficios ambientales asociados a esta separación de residuos.

La campaña ha incluido 22 actos promocionales en distintos puntos de Jerez y de otras localidades del municipio, entre ellos el Mercado de Abastos de Doña Blanca, la plaza del Arenal, Parque Atlántico, Hipercor, Guadalcacín y Estella del Marqués.