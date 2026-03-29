La alcaldesa de Jerez (Cádiz) valora el "buen hacer" de las hermandades durante el Domingo de Ramos

Visita de la alcaldesa de Jerez (Cádiz) a la Hermandad de El Transporte - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado acompañada por miembros del Gobierno municipal las hermandades que procesionan en este Domingo de Ramos, La Pasión, El Perdón, El Transporte, Cristo Rey, La Coronación y Las Angustias.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ha mantenido un encuentro con sus juntas de Gobierno. Así, ha deseado una "buena estación de Penitencia" y ha felicitado a sus miembros por su "buen hacer".

Asimismo, ha incidido en su trabajo para que "todo luzca con esplendor en esta jornada" y durante todo el año por "la importante labor que realizan no sólo con sus hermanos sino con el resto de la ciudad".

El Ayuntamiento ha destacado de igual forma la visita a la Hermandad de El Perdón, cuando se cumplen el cincuentenario de la llegada de la Virgen del Perpetuo Socorro.