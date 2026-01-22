La alcaldesa de Jerez destaca que la ciudad será referente de la medicina con la XX Reunión del Grupo de Diabetes

La alcaldesa de Jerez con el coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha destacado que la ciudad volverá a ser referente de la investigación y la medicina como sede de la XX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición que se celebrará los días 5 y 6 de marzo y en el que participarán unos 300 profesionales de toda España.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa, acompañada del teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y el delegado de Salud, Tomás Sampalo, ha mantenido una reunión con el coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, Alfredo Michán, para tratar sobre un encuentro sobre salud que se celebrará en Jerez al que acudirán especialistas de Medicina Interna, médicos de Atención Primaria, endocrinólogos, nefrólogos y cardiólogos, por su relación con la lucha contra la diabetes y la obesidad en la población.

La alcaldesa ha dado la bienvenida a este nuevo encuentro médico multidisciplinar para abordar temas relacionados con la diabetes y la obesidad que se va a celebrar en los Museos de La Atalaya y ha agradecido al doctor Michán la presentación de este evento, "un encuentro sobre salud con ponentes muy relevantes, que va a posicionar una vez más a Jerez como referente científico e innovador y como ciudad que fomenta el conocimiento científico y médico especializado, así como la creación de vínculos profesionales".

También ha agradecido a los impulsores de este encuentro que esta XX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición se celebre en Jerez, por "la visibilidad y el prestigio que esta reunión de especialistas va a otorgar a la ciudad y el alto impacto económico que este congreso va a generar en el mes de marzo".

Por su parte, el doctor Michán ha destacado el "carácter multidisciplinar de esta reunión, ya que son muchas las especialidades de la medicina implicadas en la lucha contra enfermedades tan frecuentes como la diabetes y la obesidad". También se ha referido a la necesidad de modificar hábitos alimentarios, manteniendo la dieta mediterránea tradicional y el consumo abundante de frutas, verduras, carnes y pescados. Igualmente ha recordado que Cádiz es una de las provincias con mayor número de niños y adolescentes con obesidad.