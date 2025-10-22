La alcaldesa de Jerez destaca que la marcha de Ryanair supone haber perdido un crecimiento del 15% en vuelos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mantenido este miércoles una reunión con el director de Asuntos Públicos de la compañía Ryanair, David Simón Santiñán, en la que han abordado la situación del Aeropuerto de Jerez y el Plan que presentó la aerolínea al Gobierno de España. En este sentido, ha indicado que la marcha de la compañía supone la pérdida de un incremento del 15% en vuelos.

En una nota, la alcaldesa ha afirmado que el directivo de la compañía les ha explicado que "en enero del 2024, tras la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentaron un plan para llenar de actividad los aeropuertos regionales, como el de Jerez". "Era un plan que pasaba, fundamentalmente, por no subir las tasas, lo que hubiera significado que en Jerez, por ejemplo, los vuelos se hubieran incrementado un 15 por ciento y las rutas hubieran crecido un 33 por ciento".

García-Pelayo ha señalado, igualmente, que "la compañía se encontró con buenas palabras, pero que la realidad fue que en 2025 las tasas han subido un cuatro por ciento y en 2026 está prevista una subida del 6,5, además de llegar, entre 2027 y 2031, a una estimación del 10 al 15 por ciento".

La alcaldesa ha indicado que "es contradictorio perder vuelos en el Aeropuerto de Jerez con el Plan Director de Aeropuertos que ha aprobado el Gobierno de España, porque en este Plan se prevé que el aeropuerto de Jerez pueda crecer hasta en dos millones de pasajeros". "Ahora estamos prácticamente congelados en el millón (o menos incluso) y para llegar a esa cifra necesitamos que se apueste (principalmente el Gobierno de España) por las aerolíneas y no hacerlo significa que perdemos vuelos y pasajeros", ha manifestado.

La alcaldesa ha explicado que "hay distintas iniciativas, en el Congreso y el Senado, para conseguir la congelación de las tasas, pero Ryanair plantea bajar las tasas al nivel de 2024 y que en los aeropuertos regionales como el de Jerez estas sean más bajas que los nacionales".

"En definitiva, con el Plan de Conectividad de la compañía podíamos haber crecido en un 15 por ciento en número de vuelos y un 33 por ciento en número de rutas", por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno "que no deje morir a aeropuertos como el de Jerez y apueste firmemente por la vuelta de Ryanair a nuestra ciudad, porque sabe que va a tener al Ayuntamiento, a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía y, a la propia compañía, de su lado", ha concluido.