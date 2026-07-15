La alcaldesa de Jerez firma el contrato para el nuevo sistema de modernización de la flota de autobuses

La alcaldesa de Jerez en la firma del contrato para la modernización tecnológica de los autobuses. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha firmado con el representante de Alestis Consulting, Juan Francisco Cabrera, el contrato del nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitirá la geolocalización de la flota de autobuses urbanos, así como la incorporación de un nuevo sistema de billetaje con el pago con tarjeta y la renovación de las abonos de transporte en el propio vehículo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha señalado que "se trata de un acto muy especial para trasladar a Jerez no sólo lo importante que es renovar la flota, sino renovar el servicio" y ha recordado que además de la flota urbana, también se está renovando la rural y ya son seis los autobuses que se han incorporado a las rutas, contando también, en un futuro, con estas mejoras tecnológicas.

"Con el contrato que firmamos hoy vamos a poder renovar los autobuses tecnológicamente, lo que significa sumarle a los autobuses un cerebro electrónico que va a permitir mejoras en el servicio no sólo de cara a los usuarios, sino a la propia plantilla que van a tener mucho más fácil organizar el servicio diariamente y corregir las deficiencias que se puedan producir".

De cara a los usuarios a partir de ahora podrán saber cuándo llega el autobús. Se controlará por GPS por dónde va el vehículo y cuánto va a tardar en llegar a la parada. Además, ha indicado García-Pelayo que "también se podrá pagar con tarjeta y realizar la recarga de los abonos de transporte en el propio autobús, por tanto, se mejorará el servicio desde el punto de vista del transporte y desde el pago del servicio".

De cara a la plantilla, la alcaldesa ha valorado que este nuevo sistema ofrece más facilidades a los trabajadores. "Podrán saber dónde se encuentra cada vehículo, si se ha producido algún tipo de incidencia y esto va a permitir responder de una manera más rápida y reorganizar el servicio", ha señalado.

La alcaldesa ha incidido en que "el sistema permite control avanzado de la flota, comunicación directa con voz con la central, se sustituirá el sistema de billetaje que era muy antiguo por otro más moderno". "Vamos a avanzar no sólo en la prestación del servicio sino en la modernización del servicio", ha asegurado.

García-Pelayo ha hecho referencia a algunos datos destacados en cuanto al número de usuarios del servicio de transporte, indicando que el crecimiento interanual desde junio de 2025 hasta junio de 2026 ha sido "muy importante, ha habido un incremento de más de cinco millones de usuarios en el último año, lo que quiere decir que se ha vuelto a cifras anteriores a la pandemia".

"Esto quiere decir que las decisiones que se están tomando son las acertadas, que se está revitalizando el transporte público y el transporte público genera más confianza", ha indicado García-Pelayo, que ha señalado que "otro dato importante es que se ha batido récords en la utilización del autobús en los eventos de la ciudad y para ir a la Feria o el Gran Premio se está optando por el autobús".

La alcaldesa ha indicado que el nuevo sistema se implantará de manera gradual de la mano de la plantilla, "quienes mejor conocen y sienten el servicio y se hará de la manera más ágil posible", y ha adelantado que "a primeros de septiembre habrá una sesión del Comité Ciudadano de Movilidad y Transporte para informar de este nuevo servicio para que todas las asociaciones puedan estar informadas y despejar sus dudas y ofrecer sus aportaciones".