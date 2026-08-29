La alcaldesa de Jerez de la Frontera participa en un homenaje a los comercios del barrio de El Pelirón

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participa en un homenaje a los comercios del barrio de El Pelirón. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El barrio jerezano de El Pelirón vive estos días su verbena, que concluye este sábado 29 de agosto, y en la que se ha rendido un homenaje al tejido comercial de la zona que ha contado con la participación de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, junto al presidente de la asociación de vecinos 'Batallas del Catavino', Miguel Ángel Romero, que han presidido el acto de entrega de placas de reconocimiento a diferentes comercios locales.

Según ha informado el Ayuntamiento jerezano este sábado en una nota, con esta distinción, tanto el consistorio como la entidad vecinal han querido "poner en valor el esfuerzo diario de sus propietarios y la vitalidad que estos establecimientos aportan a la comunidad".

Durante el encuentro, "concebido especialmente para compartir buenos momentos, convivir y seguir estrechando los lazos entre todos los vecinos, comercios y empresas locales", la alcaldesa ha manifestado que se trata de un "merecido reconocimiento a los establecimientos y empresas que apuestan por el barrio de El Pelirón, colaboran con él y contribuyen, con su esfuerzo y compromiso, a que siga creciendo y manteniéndose vivo".

La alcaldesa ha defendido que la ciudad "se construye cada día desde barrios como El Pelirón: con sus familias, sus mayores, sus jóvenes, sus asociaciones, su hermandad, sus comercios y todas las personas que vivís aquí".

En este sentido, ha reivindicado que el compromiso del gobierno local que dirige no se queda en palabras, sino que se traduce en "mejoras concretas y continuas" para el día a día de los jerezanos, y ha resaltado las distintas actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses por el gobierno municipal en la zona, como la renovación integral del parque infantil, la creación de un nuevo espacio canino, así como mejoras en la iluminación y acerado.

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado además una "importante novedad" en materia de infraestructuras viarias, confirmando que "precisamente estos días se está reasfaltando la calle Jorge Bocuze".

Esta vía, incluida en la primera fase del plan municipal de reasfaltado, constituye un "eje clave de conexión" junto a El Pelirón, según subrayan desde el Ayuntamiento.

Del mismo modo, la alcaldesa ha avanzado que la tercera fase de este plan ya ha sido aprobada, e incorporará "de forma inminente" la mejora de otros viales del entorno este y noreste, citando expresamente las calles Paseo de las Delicias, Frambuesa, Fresa y Alborán.

Para finalizar, García-Pelayo ha trasladado su agradecimiento explícito "a quienes mantenéis viva esta verbena y, sobre todo, a quienes cuidáis del barrio todos los días del año", y ha invitado a toda la masa vecinal a disfrutar "intensamente" de las celebraciones.

'NOCHE INCLUSIVA'

Por otro lado, la alcaldesa de Jerez ha asistido también a la I Noche Inclusiva, un evento "muy emotivo" con el que se ha clausurado la Escuela de Verano Inclusiva.

Según han detallado desde el Ayuntamiento en otra nota difundida este sábado, este evento ha dado protagonismo a niños participantes, profesionales que han asumido su atención y familias cuidadoras, que alcanzan esta tercera edición "consolidando redes de convivencia y apoyo que les facilitan el día a día desde el contacto con otros padres y madres con los que comparten anhelos y retos comunes".

La teniente de alcaldesa, Susana Sánchez, y la edil delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, han compartido con la regidora una tarde "muy entrañable" en la que participantes y familiares han podido celebrar el "éxito" de una Escuela que "conjuga ocio y diversión, con un muy necesario apoyo a la conciliación familiar".

María José García-Pelayo ha aprovechado este encuentro para conocer de primera mano la valoración de padres y madres del funcionamiento de esta Escuela Inclusiva de Verano, que cada año "continúa mejorando su servicio y adaptándolo para disfrute de niños y niñas participantes".

La regidora ha reiterado su "compromiso" con un proyecto pionero como este, y con el que la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad "continúa apostando por la coordinación con las familias y con las entidades del tercer sector para sumar esfuerzos, experiencia y conocimientos a favor de la mejor atención al colectivo de personas con discapacidad".

Más de medio centenar de chicos con "severas discapacidades" se han beneficiado este año de las actividades de la Escuela de Verano Inclusiva, que en su tercera edición ha estrenado sede, de forma que se ha celebrado con "notable éxito" en Upacesur.

En esta I Noche Inclusiva, chicos y chicas han participado en diferentes números musicales, en los que han compartido escenario con monitores. Las familias han vivido una tarde-noche "muy especial" respaldando las actuaciones y compartiendo una jornada lúdica en la que no han faltado las atracciones y la degustación de los platos más típicos de una verbena de verano, según han relatado también desde el Ayuntamiento.

Con este evento, desde el consistorio defienden que continúan "apostando por el respaldo a las familias cuidadoras", que han tenido la oportunidad de seguir conociéndose y compartiendo experiencias.

Durante la Escuela de Verano Inclusiva, estas familias han participado en diferentes talleres impartidos por una educadora social, en el que han expresado de forma generalizada su dificultad para hacer compatible el cuidado y la atención de sus hijos e hijas, con la consolidación de relaciones sociales y el disfrute del tiempo de ocio, agradeciendo de forma muy especial el poder generar estos espacios de relación con otras familias con las que comparten tanto las dificultades de cada día como el orgullo por cada logro conseguido.

La Escuela de Verano Inclusiva ha culminado su tercera edición "consolidando una iniciativa pionera con la que el Ayuntamiento de Jerez da respuesta a las demandas de las familias de menores y jóvenes con necesidades educativas especiales". Este programa se desarrolla dentro del Plan Corresponsables, de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La Escuela de Verano Inclusiva 2026 se ha desarrollado en el Centro de Educación Especial Upacesur con 54 plazas y "apostando por el ocio accesible", con piscina, talleres lúdicos y actividades diseñadas para la inclusión total. Además, ha contado con el respaldo del equipo 'Eracis+'.

Dicha Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social es una actuación subvencionada con 8.621.965,44 euros para Jerez, dirigida a la elaboración de itinerarios de inclusión sociolaboral y que se financia con fondos propios de la Junta de Andalucía cofinanciados por la Unión Europea a través del Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2021-2027, en un porcentaje del 85%.