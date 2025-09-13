La alcaldesa de Jerez reivindica la labor de Afamedis como entidad referente de inclusión en su 15 aniversario

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la IX Gala Solidaria de Afamedis. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha reivindicado la labor de Afamedis como entidad referente de inclusión en la IX Gala Solidaria con la que ha celebrado sus 15 años de trayectoria comprometida con las personas con discapacidad.

García-Pelayo, junto a miembros del equipo de Gobierno, ha acompañado a la entidad en un encuentro con el que además han recaudado fondos para seguir ofreciendo servicios personalizados y visibilizando la realidad de las personas con discapacidad, y su ilusión por poder desarrollar su vida de una forma autónoma, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

El Consistorio y la Diputación de Cádiz han colaborado con este evento, junto a más de 60 empresas que han permitido que se celebre un gran sorteo de regalos después del almuerzo.

La alcaldesa ha valorado "el éxito" de este evento lúdico con fines sociales, con el que jerezanos y jerezanas han tenido la oportunidad de colaborar económicamente con los servicios y proyectos de la asociación.

Además, ha felicitado a "la gran familia de Afamedis" por la trayectoria desarrollada en estos primeros 15 años de vida, tendiéndoles la mano para seguir colaborando y tejiendo redes para hacer de Jerez "una ciudad más inclusiva y más preparada para responder a las necesidades de las personas con discapacidad".

La regidora ha agradecido a la entidad que sea una asociación "muy activa y colaboradora" con la Mesa de la Discapacidad, y que sus usuarios "participen activamente cada año" en el Día Municipal de la Discapacidad, que se celebrará en el mes de diciembre.

Afamedis es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja con el objetivo de fomentar la integración y mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares.

Se constituyó en 2010 y desde entonces pretende facilitar y mejorar la adaptación de las personas con discapacidad y su entorno en los diferentes ámbitos de la vida, teniendo en cuenta la individualidad y el área social de las personas, así como sus características personales.

Esto implica que las personas adquieran unas habilidades que les sean funcionales para sus vidas, por lo que ofrecen una serie de programas dinámicos, creativos, motivadores y adaptados a las necesidades de los usuarios, con el propósito de lograr una mayor autonomía personal, un aumento de la autoestima y una mejora de la salud, lo que repercute en la calidad de vida de las personas con discapacidad.