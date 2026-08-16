La alcaldesa de Jerez valora el nuevo uso ciudadano que tendrá la antigua Jefatura de la Policía Local

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en las obras de la antigua Jefatura de la Policía Local en El Almendral. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha visitado las obras de reforma y adecuación funcional del edificio de la antigua Jefatura de la Policía Local, situada en El Almendral, en el entorno de Montealto, donde el Ayuntamiento está desarrollando una actuación integral para rehabilitar este inmueble y convertirlo en un nuevo espacio de uso ciudadano y municipal.

Durante la visita, la alcaldesa ha valorado el avance de unos trabajos que permitirán recuperar para la ciudad un edificio público que permanecía sin uso desde el traslado de la Policía Local a sus actuales dependencias de La Asunción. "Es impresionante ver cómo se está transformando este edificio y, sobre todo, comprobar que no vamos a dejar morir un espacio público", ha señalado García-Pelayo en una nota remitida por el Consistorio.

En este sentido, la regidora ha enmarcado esta actuación en el objetivo "prioritario" del Gobierno municipal de poner nuevamente en servicio los edificios de titularidad municipal, evitando su deterioro y dotándolos de nuevos usos que redunden directamente en beneficio de la ciudadanía. "Los edificios públicos no pueden quedarse vacíos y abandonados; tienen que tener vida y tienen que poder ser utilizados por los ciudadanos", ha afirmado la alcaldesa, quien ha destacado el carácter multifuncional que tendrá el inmueble una vez finalizada su rehabilitación.

El proyecto permitirá disponer en la planta baja de espacios destinados al movimiento asociativo, con especial atención a las entidades vecinales y a colectivos del entorno de El Almendral, además de zonas comunitarias y de reunión. Por su parte, la planta primera acogerá dependencias administrativas municipales. Según avanzó la alcaldesa en su anterior visita, está previsto trasladar a este edificio las delegaciones de Educación, Medio Rural y Empleo, actualmente ubicadas en La Moncloíta, además de servicios vinculados a Protección Civil.

De este modo, esta combinación de usos permitirá que las antiguas dependencias policiales se conviertan en "un edificio vivo", con actividad diaria y abierto al tejido social. "Será bueno para esta zona porque estamos recuperando un inmueble, pero al mismo tiempo estamos generando actividad y dando vida al entorno", ha explicado.

La intervención también contribuirá a poner en valor los espacios exteriores del inmueble. En este sentido, la alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento actuará sobre los jardines para su cuidado y mejora, de manera que puedan ser disfrutados por los vecinos.

Las obras fueron adjudicadas a Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U. por un importe de 986.037,53 euros, IVA incluido, y cuentan con un plazo de ejecución de diez meses. El edificio dispone de una superficie construida de 2.583 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja, primera planta y zona de garaje, archivo y almacenaje.

La actuación prevé una reforma integral destinada tanto a solucionar las deficiencias derivadas de la antigüedad y falta de mantenimiento del inmueble como a adaptarlo a sus nuevos usos. Entre las mejoras previstas se encuentran la renovación de carpinterías e instalaciones, la redistribución de espacios interiores y la creación de salas para asociaciones, despachos, salas de reuniones y zonas de atención al público.

El proyecto incorpora igualmente medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad, la seguridad, la salubridad y la eficiencia energética, mediante actuaciones sobre la envolvente térmica, los sistemas de climatización, ventilación, saneamiento, instalaciones eléctricas e iluminación.