La alcaldesa de Jerez vuelve a pedir a Hacienda contar con un plan de pago de la deuda municipal "estable y de futuro"

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido este lunes una reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, en la que ha vuelto a reiterar al Ministerio la necesidad de que la ciudad cuente con una ordenación del pago de la deuda "estable y de futuro", que permita también ordenar y mejorar los servicios públicos.

García-Pelayo, ha estado acompañada en esta reunión por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha insistido en que "no es de recibo" que Jerez, siendo "el segundo ayuntamiento con más deuda de España, una deuda que nosotros no hemos creado, que viene de muy antiguo, nos tengamos que someter ahora a unas condiciones tan duras por parte de Hacienda".

"No es de recibo que todos los años por estas fechas me tenga que pelear con el Ministerio de Hacienda para que nos mejore las condiciones de pago de la deuda, necesitamos de una vez por todas estabilidad", ha lamentado.

Además, ha señalado de nuevo el trabajo que se está haciendo por parte de su Gobierno municipal y que le han trasladado al secretario de Hacienda, al comentarle que "después de tres años, Jerez tiene presupuesto", a lo que se suma, "la mejora de los servicios", con la incorporación de nuevos autobuses, "la mejora en el servicio de limpieza", y el que se esté reduciendo la deuda del Ayuntamiento.

"Merecemos de una vez por todas que el Ministerio nos dé una solución definitiva, que podamos ordenar de aquí al futuro el pago de nuestra deuda pero también ordenar la mejora de los servicios públicos", ha manifestado la alcaldesa, argumentando que "eso es lo que merecen los ciudadanos, calles sin boquetes, una ciudad más limpia, autobuses modernos, una educación y una sanidad de calidad, poder construir viviendas, en definitiva, una ciudad segura en la que se cree empleo y riqueza".

Como ha afirmado, es en eso es en lo que están trabajando aunque reclamando al Ministerio de Hacienda que "dé definitivamente el paso que necesitamos, que nos negocie el pago de una deuda", que como ha insistido "los jerezanos y jerezanas de hoy ni este Gobierno hemos creado".

COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

La alcaldesa ha mantenido este encuentro con el secretario de Hacienda, previo a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local que, como presidenta de la FEMP, ha mantenido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la que ha denunciado que la tasa de residuos se ha convertido "en un caos", al ser "discriminatoria para los ciudadanos", ya que, entre otras cuestiones, "los ayuntamientos intervenidos no pueden compensar el impacto de esta tasa con otros tributos".

García-Pelayo ha vuelto a exigir una convocatoria urgente de la Comisión en la que se aborde los déficits del sistema de financiación local, que "no se revisa desde 2002", y ha criticado que el Gobierno de España no cuente con presupuestos, lo que supone "una distorsión para las cuentas de muchos ayuntamientos".

También ha pedido la revisión de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para permitir el uso de remanentes tanto en inversiones como en gastos generales, lo que permitiría a su juicio dar "una respuesta más eficaz en el caso, por ejemplo, de la emergencia habitacional".