La antigua Jefatura de la Policía Local de Jerez (Cádiz) se reconvertirá en un centro multifuncional

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, presenta el proyecto de rehabilitación y adecuación funcional de la antigua Jefatura de la Policía Local en El Almendral. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro con colectivos de la barriada de El Almendral para presentarles el proyecto de rehabilitación y adecuación funcional de la antigua Jefatura de la Policía Local, una actuación que permitirá recuperar este edificio municipal como centro multifuncional para albergar distintos servicios públicos y espacios destinados al tejido asociativo.

A la presentación han asistido el primer y segundo tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, así como técnicos de la Delegación de Urbanismo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La reunión ha servido para que representantes vecinales y de otros colectivos sociales y económicos del entorno conozcan de primera mano las características de la intervención, los usos previstos para el inmueble y los plazos de ejecución de las obras, así como plantear sus consultas y aportaciones sobre una actuación estratégica para el futuro de la barriada.

El edificio albergará, en principio, delegaciones municipales que actualmente se ubican en La Moncloita, es decir, Educación, Medio Rural y Empleo, además de servicios vinculados a la seguridad, como Policía Local o Protección Civil.

La alcaldesa también ha explicado que la asignación de locales al tejido asociativo se realizará mediante la Ordenanza de Cesión de Locales del Ayuntamiento, priorizando a aquéllas situadas en el área de influencia de El Almendral.

Durante la reunión, García-Pelayo y los técnicos que han redactado el proyecto han detallado la importancia de unas obras que supondrán la transformación integral del inmueble, que fue construido en 1978 y está en desuso desde el traslado de la Policía Local a la avenida de la Universidad en diciembre de 2023.

El edificio con una superficie construida total de 2.583 metros cuadrados, con dos plantas (baja y primera) y un garaje con zonas de archivo y almacenaje. Cada planta tiene aproximadamente con 840 metros cuadrados.

La ejecución de este proyecto se adjudicó a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU, con la que se firmó el contrato a finales del pasado mes de abril por un importe de 986.037,53 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de diez meses.

La alcaldesa ha agradecido su asistencia e interés a los colectivos asistentes y ha destacado que esta actuación responde al "compromiso" de devolver la actividad a un equipamiento público "muy vinculado a la barriada" y que va a tener un uso mixto, porque lo va a utilizar el Ayuntamiento y también los ciudadanos a través del tejido asociativo.

"Con esto esperamos que se genere movimiento económico en la zona como ya está ocurriendo en el entorno de Puertas del Sur, donde se van a construir los nuevos juzgados de Jerez y la Junta de Andalucía tiene previsto edificar viviendas de VPO", ha aseverado García-Pelayo, quien ha subrayado que la recuperación de la antigua Jefatura forma parte de la estrategia municipal de puesta en valor del patrimonio público y de mejora de los equipamientos de proximidad.

"Estamos transformando un inmueble, que llevaba tiempo sin utilidad en un espacio moderno, accesible y eficiente. Queremos que sea un punto de encuentro para los vecinos y un recurso útil para el desarrollo social y comunitario de El Almendral", ha continuado.

En este sentido, ha destacado que "no tenía sentido" que una vez que se llevó a cabo el traslado de la Jefatura a su nueva sede este edificio "se quedara muerto", resolviendo que "los equipamientos, una vez que finaliza el uso para el que fueron creados, hay que resetearlos y reciclarlos, darles una nueva vida, como también estamos dando vida a esta zona de la ciudad fomentando la convivencia, el diálogo con la administración, y dando más servicios a los ciudadanos".

INTERVENCIÓN INTEGRAL

El proyecto contempla una intervención completa sobre el edificio para mejorar su estado de conservación y condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y funcionalidad, adaptándolo a las necesidades actuales de los servicios que albergará.

Se trata de una actuación integral que dará solución a todas las deficiencias y patologías derivadas de su antigüedad y su falta de mantenimiento, tales como humedades, deterioro de los revestimientos o en carpinterías, así como instalaciones obsoletas o en mal estado.

La actuación se ha diseñado con varios objetivos. Por un lado, mejorar el comportamiento energético del edificio, reduciendo la demanda de calefacción y refrigeración mediante la renovación de la envolvente térmica, sustitución de carpinterías y mejora de instalaciones. En segundo lugar, adecuar funcionalmente los espacios interiores para albergar nuevas dependencias administrativas, salas para asociaciones, despachos, salas de reuniones y espacios de atención pública. Por último, actualizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad conforme al Código Técnico de la Edificación y normativa vigente.

En la planta baja se proyectan ocho salas de usos para asociaciones y colectivos, mientras que la planta alta se destinará a dependencias municipales, creando espacios diáfanos y algunos despachos.

El edificio consta también con un pequeño castillete que era utilizado por la policía como centro de control de tráfico.

Entre las actuaciones previstas figuran la retirada de mobiliario y elementos deteriorados, demoliciones interiores parciales y redistribución de espacios y la reparación de elementos estructurales dañados y saneado de revestimientos.

Igualmente, se llevará a cabo la renovación completa de instalaciones eléctricas, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios, la mejora y reparación de la red de saneamiento, la ejecución de nuevos aseos adaptados y adecuación de accesibilidad y la sustitución de carpinterías exteriores por otras de altas prestaciones térmicas y acústicas.

Siguiendo con la descripción de las obras previstas, la intervención contempla también la incorporación de nuevos sistemas de climatización y ventilaciones eficientes, la impermeabilización completa de cubiertas y la renovación de acabados interiores y exteriores, pinturas y cerrajería.

El proyecto contempla además la recuperación y puesta en valor de distintos espacios exteriores vinculados al inmueble, mejorando su integración en el entorno urbano y favoreciendo un uso más accesible y abierto para la ciudadanía.