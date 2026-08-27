Aprobado el arrendamiento del inmueble donde se trasladará el albergue municipal de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en una reunión en julio con asociaciones vecinales del entorno del albergue municipal. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Patronal de la Fundación Centro de Acogida San José ha aprobado la suscripción del contrato de arrendamiento del inmueble situado en la calle Ebanistería para el traslado del Centro de Baja Exigencia, antiguo albergue municipal, ubicado hasta ahora en la calle Cantarería en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Este equipamiento, propiedad de la asociación Tharsis Bettel, ofrece los requisitos necesarios para ofrecer "el mejor servicio" a las personas usuarias del mismo, así como "unas condiciones dignas" a la plantilla que las atiende, garantizando un entorno adecuado y que contribuya a los objetivos sociales de un centro de estas características, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento de Jerez.

La delegada municipal de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha señalado que este traslado "marca un antes y un después" porque se pasa de "un lugar que no cumplía la normativa ni ofrecía unas condiciones de vida digna a las personas usuarias, a un sitio nuevo, que cumple la normativa y que dignifica la calidad de vida de las personas usuarias", además de mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla del centro.

Yessika Quintero ha manifestado que la prioridad del gobierno local "son siempre las personas" y que con ese objetivo marcado están trabajando en todas las áreas municipales.

Gracias a la colaboración de la Fundación FAADA, las personas usuarias van a tener la posibilidad de convivir con sus animales de compañía, "que en muchos casos son su única familia", ha valorado la delegada municipal, recordando que en el albergue no podían entrar animales porque las antiguas instalaciones no estaban adaptadas para ellos. Ahora, ha defendido, van a poder tener un espacio específico para sus animales gracias al convenio firmado.

"Van a tener unas habitaciones más espaciosas, cómodas, y aparte van a tener sus instalaciones para los animales, donde van a poder visitarlos, cuidarlos y acompañarlos", ha añadido.

Quintero ha explicado que el objetivo es "mejorar el servicio" y que eso redunda en las personas en situación de vulnerabilidad y en el equipo de profesionales que los atienden.

Antes, ha continuado, "no teníamos despachos individuales, por lo que las personas usuarias no tenían intimidad a la hora de reunirse con sus trabajadores sociales", algo que "va a cambiar" ya que van a disponer de un entorno "más adecuado para expresar sus necesidades" y para recibir "el mejor asesoramiento para ir en lo posible, recuperando unas condiciones de vida mejores".

El Ayuntamiento ha recordado que se adhería en julio al programa 'Mejores Amigos', que impulsan la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), la Fundación Alicia Alcocer Koplowitz y Nestlé España.

Los objetivos del programa de ámbito nacional son, entre otros, asesorar y acompañar a los servicios sociales en la gestión integral de los casos de personas acompañadas de animales, gracias a un convenio firmado por la alcaldesa, María José García-Pelayo.

La regidora ha mantenido también un encuentro con asociaciones y entidades de Santiago, junto al tejido social y vecinal del entorno, con motivo del traslado del albergue municipal de la calle Cantarería, con el objetivo de rentabilizar el uso de estas dependencias, para que se sumen a la promoción y revitalización del barrio.