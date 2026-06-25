Arena Village inaugura su temporada de verano en Jerez (Cádiz) con una previsión de 2.500 bañistas este fin de semana

Delegado de Salud y Deportes de Jerez, Tomás Sampalo, el director de Operaciones Servicios de UNEI, Rafael Jiménez Puertas, el director Comercial de UNEI, Jesús Díaz, y el director de la instalación deportiva, Gabriel Selma, en Arena Village - ARENA VILLAGE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Arena Village Jerez, el club de ocio y deporte de referencia en la ciudad, ha inagurado este jueves su temporada de verano en la localidad gaditana, con una previsión de recibir a más de 2.500 bañistas este fin de semana y en torno a 80.000 visitas hasta el próximo 6 de septiembre, cuando concluya el periodo de apertura.

La jornada ha contado con la visita del delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Tomás Sampalo, el director de Operaciones Servicios de UNEI, Rafael Jiménez Puertas, el director Comercial de UNEI, Jesús Díaz, y el director de la instalación deportiva, Gabriel Selma.

Todos ellos han comprobado la puesta a punto de las instalaciones y del campus infantil, que contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares, como ha informado Arena Village en una nota.

Arena Village cuenta con un lago de más de 2.500 metros cuadrados, conocido como "la playa de Jerez", y una piscina olímpica con atracciones acuáticas, aquagym y actividades infantiles, lo que se completa con una oferta gastronómica propia.

Las instalaciones tienen además gimnasio interior, con clases y maquinaria específica para el entrenamiento, y actividades exteriores en temporada. A todo esto se suma el campus infantil de verano, también con actividades en el aula y en la naturaleza.

Bajo el lema 'Tu oasis en Jerez', la temporada de Arena Village supondrá la creación de más de 80 puestos de trabajo, 36 de ellos directos y unos 50 indirectos, en tareas de limpieza, jardinería, control de accesos y mantenimiento del complejo, seguridad, atención al público, hostelería, animación o gestión deportiva.

El 100% de los empleos directos corresponden a personas con discapacidad, gracias al carácter social de UNEI, la empresa concesionaria de estas instalaciones, como se ha señalado.

Esta temporada los precios por un día completo en Arena Village son seis euros para las personas adultas y cinco euros la entrada infantil y senior, ambas modalidades ya a la venta en la web de Arena Village.

Por su parte, los abonos, que se pueden adquirir en la recepción de Arena Fitness, tienen un precio desde 185 euros para dos adultos y un periodo de un mes completo. Al respecto, se ha informado que ya son más de 250 personas las que han adquirido sus abonos de temporada desde que se puso en marcha la venta de abonos el pasado mes de mayo.

CAMPUS INFANTIL DE VERANO

Arena Village ha puesto en valor la función social adicional que realiza en Jerez con la puesta en marcha de un campus infantil de verano. Este tiene un horario de 9,00 horas a 14,00 horas, que puede extenderse desde las 8,00 horas hasta las 15,00 horas para facilitar la conciliación.

Las familias pueden ofrecer a sus hijos una alternativa de ocio y deporte "divertida y segura", con gran variedad de actividades acuáticas, incluyendo clases de natación o padel surf, y diversidad de juegos en un entorno natural de 21.000 metros cuadrados. Así, se prevé que unos 250 niños pasen este verano por el campus de Arena Village.

Las plazas, que son limitadas y pueden reservarse por semana, mes completo o todo el verano, ya están disponibles a través de la misma web o en las instalaciones, ubicadas en la calle Laguna, e incluyen descuentos especiales a partir del segundo hermano.

La oferta de Arena Village se completa con el gimnasio Arena Fitness, que permanece abierto todo el año. Con más de 300 socios, se ha convertido en ""referente del fitness en Jerez, con máquinas de última generación, salas de entrenamiento, vestuarios y una amplia oferta de actividades.

La ubicación de Arena Fitness en un entorno de naturaleza permite además organizar clases outdoor en temporada, como pilates al aire libre o aquagym en la piscina.

TRESCIENTOS EMPLEOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

UNEI, concesionaria Arena Village y Arena Fitness Jerez, es una empresa sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la inserción laboral de personas con discapacidad. En la provincia de Cádiz, UNEI crea 300 puestos de trabajo, en su mayoría para este colectivo.

Está participada por Ilunion y por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), perteneciente a la Junta de Andalucía.

También forman parte, como socios minoritarios, las federaciones y asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental.