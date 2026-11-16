Los Autobuses Urbanos de Jerez se incorporan a la campaña del 25N para crear una ciudad más igualitaria

La alcaldesa de Jerez con un autobús con la campaña del 25N. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha valorado la incorporación de los Autobuses Urbanos a la campaña con motivo del 25 de noviembre (25N) 'Si no puedes conmigo, no lo pagues con nuestr@s hij@s', en una edición dedicada muy especialmente a la sensibilización contra la violencia vicaria.

Así, desde este lunes el cartel de este ciclo recorrerá toda la ciudad desde la trasera de diferentes vehículos de la red municipal, llevando su mensaje a todos los jerezanos, según ha indicado en una nota, el Ayuntamiento, que ha explicado que con esta acción se pretende sensibilizar a la ciudadanía y fomentar el compromiso social y un posicionamiento activo frente a las violencias machistas, y en esta ocasión sobre la violencia vicaria.

Asimismo, ha indicado que la alcaldesa ha tendido la mano a todas las instituciones, entidades y sectores de la ciudad para seguir generando alianzas contra la violencia de género, apostando por la prevención y la sensibilización en igualdad. "Es importante que aprovechemos cualquier oportunidad para visibilizar que Jerez está en contra de la violencia de género y de la violencia vicaria, un daño que se multiplica, y tenemos que alzar la voz para decir que hay que proteger a las mujeres, y también a sus hijos e hijas", ha manifestado.

García-Pelayo ha hecho "un llamamiento claro", señalando que es necesario que las administraciones sean todas "muy contundentes, cada una dentro de sus competencias, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y es fundamental que los medios se destinen a lo que se tienen que destinar".

"Me ha parecido lamentable que la Fiscalía ahora está investigando para qué se han utilizado los fondos que estaban destinados a las pulseras antimaltratadores, porque hay que ser coherente, y cuando uno dice que está en contra de la violencia de género, tiene que demostrarlo con hechos todos los días", ha manifestado.

Los tenientes de alcaldesa de Igualdad y Diversidad, Susana Sánchez Toro, y Servicios Públicos, Jaime Espinar, han expresado su compromiso de seguir generando redes de colaboración en el ámbito de la igualdad. En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado que este martes se desarrollará en la Casa de las Mujeres un curso destinado a profesionales del transporte público para ofrecerles una formación básica sobre violencia de género.