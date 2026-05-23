Avanzan los trabajos en el acerado de diferentes calles de la barriada Olivar de Rivero en Jerez (Cádiz)

Trabajos en la barriada Olivar de Rivero en Jerez (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha visitado la barriada Olivar de Rivero, donde continúa desarrollándose el plan de intervenciones en vías públicas del municipio. El plan tiene previsto para actuar en 25 calles del municipio, tanto en la zona urbana como rural, cuenta con una subvención del Plan Cádiz Marcha, de la Diputación Provincial de Cádiz.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, concretamente, en la barriada Olivar de Rivero, en el marco de este plan, se están realizando trabajos en la calle Boabdil. Cuando finalicen las obras, la calle Boabdil cumplirá con la normativa de accesibilidad, con la adaptación de 5 pasos de peatones completos y la restitución del acerado levantado en diversas ubicaciones.

Igualmente, en el marco de este mismo plan, van a acometerse mejoras en la calle Al- Hakam. Del mismo modo, está prevista la restitución del acerado levantado en diversas ubicaciones y diversas mejoras en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida existentes.