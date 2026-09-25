El Ayuntamiento aprueba el Plan Jerez Centro para impulsar la recuperación integral del casco histórico

Pleno del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado inicialmente y por unanimidad el Plan Jerez Centro, el documento estratégico que establece el marco de actuación para coordinar las políticas municipales dirigidas a la recuperación y revitalización del centro histórico hasta el año 2032.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el primer teniente de alcaldesa y delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha destacado la necesidad de contar con una planificación común que permita abordar de manera coordinada cuestiones que están directamente relacionadas entre sí, como la vivienda, el patrimonio, el espacio público, la movilidad, la actividad económica, la convivencia o la mejora ambiental.

Agustín Muñoz ha señalado que "es un día importante porque Jerez tiene ya un Plan para su centro histórico, una propuesta de máximos para todos los jerezanos y, sobre todo, para la revitalización del ámbito y se trata por tanto de un plan de ciudad, porque el centro es el origen y el corazón de la ciudad".

Durante su intervención, Muñoz ha señalado que el Plan va a permitir marcar objetivos y actuaciones, establecer responsabilidades y disponer de herramientas para comprobar su evolución en los próximos años. Así, ha recordado que el Plan contempla 50 actuaciones estructuradas en seis grandes ámbitos: reactivación residencial; mejora del espacio público, paisaje urbano y calidad ambiental; movilidad, conectividad y accesibilidad; reactivación económica; cohesión urbana e identidad; y transición ecológica y adaptación climática. A ellos se suma de manera transversal la participación y la gobernanza del propio Plan.

Las medidas abarcan desde actuaciones relacionadas con la vivienda asequible, la rehabilitación o la movilización de inmuebles, hasta mejoras del espacio público y de la accesibilidad, iniciativas de apoyo al comercio de proximidad y al patrimonio, medidas sociales y actuaciones ambientales. Asimismo, el Plan combina proyectos con programas, instrumentos de gestión y mecanismos de seguimiento, ha señalado.

La aprobación inicial por parte del Pleno se produce después de que el documento final fuera presentado la pasada semana ante la Mesa del Centro Histórico, reforzando el carácter participativo que ha acompañado su elaboración. En aquella sesión se expuso el resultado del último proceso de participación desarrollado durante los meses de julio y agosto, en el que se recibieron 61 propuestas, más del 90 por ciento de las cuales han podido incorporarse al documento o complementar actuaciones ya previstas. Este proceso permitió ampliar de 46 a las 50 actuaciones que finalmente integran el Plan.

En relación a ello, el primer teniente de alcaldesa ha recordado que esta última fase se suma a los procesos participativos celebrados en las fases anteriores, como el desarrollado a partir del Diagnóstico del Centro Histórico, que recibió alrededor de 450 aportaciones de residentes, personas no residentes, colectivos y entidades.

Tras la aprobación inicial, el Plan se someterá a información pública durante 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este periodo podrán presentarse alegaciones, observaciones y sugerencias antes de culminar el procedimiento para su aprobación definitiva.