El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ecovidrio han puesto en marcha hasta el 25 de diciembre el 'Concurso de Zambombas 2026: Jerez celebra, Jerez recicla'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y Ecovidrio han puesto en marcha hasta el 25 de diciembre el 'Concurso de Zambombas 2026: Jerez celebra, Jerez recicla', en el que podrán participar las entidades, asociaciones y hermandades inscritas en el registro municipal de zambombas.

Como en ediciones anteriores, en este certamen se premia la recogida selectiva de vidrio en los contenedores ubicados en los puntos más frecuentados para la celebración de estos eventos navideños, situados en la plaza de la Asunción, plaza del Banco, Arenal (Calle Corredera), calle Doña Blanca (plaza Esteve), plaza de San Miguel (calle Guarnidos), plaza Belén, plaza de las Angustias y plaza del Arroyo, según se recoge en un comunicado del ayuntamiento.

Los participantes podrán optar a una aportación económica de 1.000 euros para el primer clasificado, 600 euros para el segundo y 400 euros para el tercero. Estos premios deberán ir destinados, exclusivamente, a causas medioambientales o solidarias.

Como novedad de este certamen, este año una informadora ambiental se acercará a cada asociación para explicar esta campaña y dinamizar la participación, indicando las ubicaciones de los contenedores y entregando una carta informativa.

En la edición de este concurso del año pasado se alzaron con los premios la Hermandad de la Salvación y la asociación UNIPER, registrándose un incremento del 20% de reciclaje en las zambombas de UNIPER y un 15% en el caso de la Hermandad de la Salvación.

En este caso, las cantidades del premio fueron destinadas a la bolsa de caridad de la Hermandad de la Salvación y a los proyectos destinados a las familias con algún miembro con enfermedades raras.