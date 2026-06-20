El Ayuntamiento impulsa Jerez Ciudad Comercio Justo como la Capitalidad de la Gastronomía

La delegada de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Carmen Pina, en el acto en el centro social Rosa Roige, con el que Jerez sigue creciendo como Ciudad por el Comercio Justo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La delegada de Participación Ciudadana, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), Carmen Pina, ha presidido un acto en el centro social Rosa Roige, con el que Jerez sigue creciendo como Ciudad por el Comercio Justo con nuevas herramientas de sensibilización y difusión. En esta jornada, se ha presentado un recetario de recetas de comercio justo elaborado por el Ciclo de Cocina y Restauración del colegio SAFA, y publicado por el Ayuntamiento, así como los delantales elaborados gracias a un convenio firmado con Fair Trade Ibérica.

Ambos instrumentos se enmarcan en la Capitalidad de la Gastronomía Española que ostenta este año la ciudad, "demostrando que la cultura gastronómica, y los valores solidarios y de desarrollo sostenible, van de la mano y se suman a la riqueza y singularidad de nuestra ciudad", según ha resaltado el Consistorio en una nota.

Este acto ha contado con la presencia de representantes de las entidades que forman parte del Grupo Motor de Jerez por el Comercio Justo, comunidad educativa de SAFA Jerez, y colectivos del Distrito Oeste. La delegada ha mostrado su satisfacción por las nuevas alianzas que vienen a enriquecer el reconocimiento de Jerez Ciudad por el Comercio Justo, y en las que tienen un protagonismo especial los Centros Educativos por el Comercio Justo de la Ciudad, como es SAFA Jerez.

Desde esta comunida educativa, intervenían en el acto el Subdirector General de la Fundación Safa, Juan Manuel García Linares; y Guillermo García de Leaniz Vilches, y María Dolores García Recina, profesores de Cocina de SAFA y autores del contenido del recetario al que se ha titulado '¿A qué sabe Jerez?'.

En cuanto a los delantales presentados, destacar que han sido confeccionados por la cooperativa Creative Handicrafts, unas de las organizaciones de Comercio Justo más valoradas, que, a día de hoy, cuenta con 13 cooperativas en las que trabajan más de 800 mujeres.

El Consistorio ha destacado que Jerez se ha sumado durante todo el mes de mayo a la conmemoración del Día del Comercio Justo para incidir en la implicación de toda la sociedad en los principios del consumo responsable.

En este mes de junio, continuamos desarrollando actividades muy importantes relacionadas con esa conmemoración, que este año se ha vinculado con la Capitalidad Española de la Gastronomía, para visibilizar las diferentes posibilidades que nos ofrece el ámbito gastronómico para colaborar con los retos del comercio justo.

La delegada Carmen Pina agradecía en nombre de la alcaldesa, María José García- Pelayo, y el Gobierno de Jerez, los apoyos y colaboraciones que sigue recibiendo Jerez como Ciudad por el Comercio Justo, y señalaba para cerrar las intervenciones que "me siento muy orgullosa de que compartamos esta tarde tan especial, y os animo a seguir siendo protagonistas de este proyecto, que es posible gracias a la alianza que representa nuestro Grupo Motor y todas las entidades que lo conforman: Ayuntamiento de Jerez, junto a la Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz, Oxfam Intermón, PROYDE, Madre Coraje, Cáritas, Bululú, Inter y Fondo Ecosoje", reivindicando que "cada aportación y cada reflexión suma y nos hace más fuertes en este camino en el que estamos avanzando para hacer que nuestro consumo y nuestra forma de estar en el mundo, contribuyan a la justicia social y al desarrollo".