El Ayuntamiento de Jerez actúa en la resolución de 14 incidencias tras el paso de la borrasca Charles por Cádiz

Varias personas intentan protegerse del viento producido por el temporal Charles en Cádiz. A 11 de noviembre de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera han atendido 14 incidencias en la vía pública del término municipal, sin registrarse daños personales, a causa de las lluvias intensas y viento provocados por el paso de la borrasca Charles por la provincia de Cádiz.

Estas incidencias se resumen en siete casos de acumulación de agua en la calzada y formación de balsas en diferentes viales de la ciudad, que generaban riesgo evidente para los conductores, además de caída de arbolado con afectación a la seguridad de peatones y tráfico rodado y dos incendios y el desprendimiento de arena procedente de una zanja de obra que obstaculizaba el paso por la calzada, como ha detallado el Ayuntamiento.

La Policía Local de Jerez, Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios municipales de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructuras han atendido estas incidencias en el marco de la activación del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia y situación operativa 0.

En la Jefatura de la Policía Local, durante la jornada del miércoles, y en coordinación con los distintos servicios públicos municipales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, se hizo seguimiento desde primera hora de las consecuencias que pudieran originar las lluvias intensas previstas y el viento, a fin de actuar de la manera más inmediata posible y de forma coordinada a la hora de optimizar y priorizar los recursos.

Todo ello se supervisó a través de las más de 100 cámaras de seguridad vial instaladas en la ciudad y a través de las unidades de Policía Local desplegadas en las zonas clave del término municipal de Jerez.

Como se ha explicado, a partir de las 17,00 horas del miércoles comenzaron a detectarse varios casos de acumulación de balsas de agua, una de ellas en la Glorieta Michelín, justo en la confluencia con calle Abiertas de Caulina. El mismo problema se registró en la glorieta del Tanatorio y la glorieta del Balneario, junto a la barriada La Liberación.

Asimismo, se vio afectada por acumulación de agua la avenida Cantos Ropero, que se ubica a la entrada el polígono industrial El Portal. Esta situación obligó a cortar provisionalmente el tráfico a la altura de la Estación ITV para evitar situaciones de riesgo.

Un poco más tarde, sobre las 18,30 horas, se alertó de una nueva acumulación de agua en la glorieta del Tanatorio, para la que también fue necesaria la intervención de la Policía Local.

Por otro lado, se ha atendido otra incidencia provocada por un desprendimiento de arena de obra que supuso la obstaculización de la calzada. El hecho ocasionado por la borrasca se produjo en una zanja situada en las inmediaciones también de la glorieta del Tanatorio, suponiendo un riesgo evidente para la circulación de vehículos, por lo que tuvo de actuar la Policía Local.

DAÑOS EN EL ARBOLADO

La borrasca Charles ha causado además numerosos daños en el arbolado de la ciudad. El fuerte viento ha ocasionado la caída de al menos una decena de árboles y otras tantas ramas, en diversos puntos de la ciudad.

Al respecto, se ha destacado la caída de una palmera en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, un árbol en la antigua A-4 en dirección a El Puerto de Santa María y otro en la avenida Cantos Ropero.

También se ha visto afectado por el temporal el arbolado de zonas como las avenidas Fernando Portillo, Blas Infante y María Auxiliadora, avenida del Mosto, avenida del Serrallo, la calles Pablo Sorozábal, la confluencia de calle Madreselva con la glorieta Ángel Garrido, la calle Oloroso, calle Fermín Aranda, el CEIP Federico Mayo, las plazas Ubrique y Algodonales, la plaza de la Estación, la Alameda Vieja, la calle Martín Ferrador, la calle Bulería, y calle Almería, y se ha detectado la caída de un árbol en Cuartillos.

Los servicios de Medio Ambiente han intensificado los trabajos para recuperar la normalidad en todos estos puntos de la ciudad cuanto antes.

Por parte de los servicios de la Delegación de Infraestructura se han destacado como incidencias más reseñables de la borrasca Charles una zanja de gas natural abierta en la rotonda de Cuatro Caminos y la caída de una rama grande en la avenida María Auxiliadora, que ha provocado la inclinación de una farola.

Durante esta jornada de la borrasca Charles se han atendido también dos incendios, uno de ellos en un cuadro eléctrico en la barriada rural de Gibalbín y otro en un aparato de aire acondicionado en la barriada de Icovesa.