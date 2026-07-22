Ayuntamiento de Jerez se adhiere a 'Mejores Amigos' que impulsan Fundación Alicia Alcocer Koplowitz, FAADA y Nestlé

La alcaldesa de Jerez tras firmar la adhesión al programa impulsado por Fundación Alicia Alcocer Koplowitz, FAADA y Nestlé España. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha formalizado la firma de un convenio, suscrito también por Alicia Alcocer Koplowitz, presidenta de la Fundación Alicia A. Koplowitz, Carla Cornella Mirambell, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), y Elisenda Saperas Vilches, como representante de Purina y Nestlé España.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, los objetivos del programa de ámbito nacional 'Mejores Amigos' son, entre otros, asesorar y acompañar a los servicios sociales en la gestión integral de los casos de personas acompañadas de animales.

Igualmente, tiene como objeto ofrecer herramientas y formación a los profesionales que atienden a personas en situación vulnerable con animales, así como ofrecer acompañamiento técnico o legal y protocolos de acceso a recursos residenciales. Además, este programa proporciona asistencia veterinaria gratuita a los animales de las personas que puedan acreditar una situación de vulnerabilidad.

El programa 'Mejores Amigos' va dirigido a personas usuarias de los servicios sociales en situación de sin techo, sinhogarismo, violencia de género, infraviviendas, personas mayores, o con condiciones precarias, a animales de familia de las personas usuarias (perros, gatos, hurones y otras especies con un vínculo positivo con la persona beneficiaria) y a profesionales de los servicios sociales y otros ámbitos sociales.

Según han recordado, el programa 'Mejores Amigos' surgió de la necesidad de dar visibilidad y reconocimiento al vínculo existente entre personas y animales en situación de vulnerabilidad, proporcionando los conocimientos y los recursos para una gestión adecuada de estos casos. El área social de este programa atiende más de 1.500 peticiones anuales de este tipo de casos.

En los últimos seis años el programa ha acompañado a más de 400 casos de personas en situación de sintecho con sus animales en Cataluña y ha conseguido, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), publicar estudios de investigación sobre los animales como fuente de apoyo social y familiar para personas en situación de vulnerabilidad y como nuevo modelo de familia multiespecie.

Esta necesidad real de dar respuesta a las personas en situación de vulnerabilidad y a sus animales, ha llevado al programa a establecer un convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Dicho acuerdo permite asesorar a los equipos de servicios sociales de los municipios de todo el territorio español en el acompañamiento de casos de personas en situación de vulnerabilidad y sus animales.

En este sentido, han señalado que hoy en día vivir acompañado de un animal conlleva enfrentar numerosas barreras discriminatorias, especialmente cuando las familias están en situación de vulnerabilidad.

En España, el 26,5% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del Informe AROPE de 2023. El 43% de los hogares conviven con animales de familia, según el Informe AEDPAC de 2023. Además, existe un porcentaje alto de las familias o personas en situación de vulnerabilidad que conviven con animales.

A esto hay que sumar otros datos, como que existe un número indeterminado de personas que duermen en la calle por la doble discriminación que les supone ir acompañadas de un animal. Asimismo, existen mujeres víctimas de violencia machista que no abandonan el hogar por no tener un lugar para ir con su animal, personas mayores que conviven con un animal como única familia y otras que aun teniendo hogar, viven en condiciones precarias, llegando a racionar sus escasos recursos para poder cubrir las necesidades de sus animales, han indicado.

En este sentido, han señalado que en este contexto, a pesar de que no existen datos oficiales, se puede concluir que un porcentaje de las familias o personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, conviven con animales, pudiendo verse comprometido su bienestar por falta de alimentación o atención veterinaria.