Ayuntamiento de Jerez adjudica la segunda fase del plan de reasfaltado en más de 100.000 metros cuadrados de viales

Archivo - Obras de reasfaltado en la glorieta María Gutiérrez Rey, entre las avenidas Descartes y San José Obrero, en Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado a la empresa Aglomerados Andaluces SLU la segunda fase del plan de reasfaltado de calles de la ciudad, incluidas en el proyecto municipal conocido como 'marea negra', y que permitirá intervenir sobre una superficie de más de 100.000 metros cuadrados de viales públicos, sobre todo en la zona este.

De esta manera, se da continuidad al programa de mejora y conservación del firme que está desarrollando el Gobierno municipal en distintos puntos de Jerez, como ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha explicado que con esta adjudicación se da "un nuevo paso para seguir mejorando de manera progresiva" el estado de las calles de Jerez y atender "una de las demandas más reiteradas por los vecinos".

Al respecto, lo ha considerado como una actuación "de gran alcance", por la inversión como por la superficie sobre la que se va a intervenir, que permitirá renovar numerosos tramos de viario que presentan desgaste, grietas, baches o deterioro del pavimento.

Espinar ha señalado también que el objetivo es "seguir avanzando en una planificación que llegue a todos los distritos y que permita contar con calles más seguras, más accesibles y en mejores condiciones para la circulación", recordando que el proyecto de reasfaltado se completa con otras intervenciones, como la reposición de la señalización horizontal y de los elementos de balizamiento afectados.

Entre los viales contemplados en esta segunda fase figuran tramos parciales o completos de Torres de Córdoba, avenida Álvaro Domecq, avenida de la Comedia, avenida Sudamérica, avenida Marianistas, calles Paúl, Fermín Aranda y Pizarro, Glorieta San Juan Grande, calle Hermano Adrián, calle Taxdirt, el aparcamiento de Cristo de la Sentencia en su esquina con Doctor Marañón, calle Azahar, avenidas Duque de Abrantes y Lebrija, calle Caldas, José Cádiz Salvatierra y el ramal de la antigua N-IV, actual avenida Rey Felipe VI, incluido su carril derecho.

La actuación dará continuidad a la primera fase del plan, que ha permitido reasfaltar 13 calles y avenidas, y que concluyó recientemente con los trabajos en la calle Jorge Bocuze. Esta primera fase ha sido ejecutada por la empresa Manuel Alba SA y ha comprendido 39.435,49 metros cuadrados de superficie.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa avanzando en el desarrollo de tercera fase de la 'marea negra', aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de agosto.

La nueva intervención comprende alrededor de 27 calles con un total de 115.085,73 metros cuadrados, principalmente en la zona este de la ciudad.

En palabras de Espinar, estas tres fases forman parte de una misma estrategia de conservación y mejora del viario público que se está ejecutando "de manera ordenada y con inversiones importantes para revertir el deterioro acumulado durante años".