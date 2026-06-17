El Ayuntamiento de Jerez aplicará bonificaciones a la tasa de basura "impuesta" por el Gobierno

Jaime Espinar en rueda de prensa explicando las bonificaciones para la tasa de basura. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha anunciado que se van a aplicar bonificaciones a la tasa de basura "impuesta por el Gobierno de España a través de la Ley Nacional de Residuos" y ha explicado cómo se va a aplicar en Jerez la revisión del recibo de la basura, y otras cuestiones relacionadas, como el origen de esta medida y cómo se va a desarrollar.

En una nota, Espinar ha insistido en que esta revisión del recibo de la basura se deriva de "una imposición legal de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, una ley que viene impulsada por el Gobierno de España de Pedro Sánchez" y ha criticado que a pesar de ello, hay "una campaña de manipulación por parte del principal partido de la oposición --PSOE-- que habla de que esto es una tasa creada por el Gobierno municipal".

En este sentido, ha recordado que "ayuntamientos de toda España han tenido que revisar esta tasa de basura, promovidos por la Ley, que establece que el recibo de la basura tiene que recoger el 100% del coste del servicio" y ha puesto ejemplos como los municipios de San Fernando, Rota, La Coruña o Vigo, con gobiernos municipales de diversos partidos.

Jaime Espinar ha explicado que "está previsto que, a partir del mes de julio, los vecinos de Jerez reciban en sus domicilios la liquidación del recibo de esta tasa de la basura, donde se indicará la cantidad que cada vecino tendrá que abonar". Dicho recibo podrá fraccionarse hasta en diez pagos mensuales y por tratarse de la primera vez será necesario solicitar la realización de este trámite. "El recibo tendrá un código QR con el que el vecino o vecina directamente podrá acceder a la página web y solicitar el fraccionamiento del recibo, si así desea hacerlo".

A partir del próximo año, la tasa de la basura irá incorporada al recibo de los impuestos municipales y en el plan personalizado en cada caso. Las cantidades de la recaudación por los ayuntamientos por este concepto irán destinadas íntegramente a la mejora del servicio de recogida y de reciclaje de la basura, y por lo tanto también del servicio de limpieza.

El teniente de alcaldesa ha desgranado también en su comparecencia cómo se va a gestionar esta nueva tasa de residuos, señalando que "el gobierno municipal ha tratado de minimizar el impacto que tenga en las familias jerezanas", cambiando el sistema de aplicación del recibo de la basura. "Antes el recibo de la basura y el recibo del agua iban unidos, ahora se separa el recibo del agua del recibo de la basura, y éste último vendrá vinculado al valor catastral del inmueble, con lo que se consigue que un tercio de la población jerezana no vaya a ver incrementado lo que venían pagando anteriormente del recibo de la basura", ha explicado.

Por otro lado, Jaime Espinar ha anunciado que "se aplicará un sistema de bonificaciones para tratar de minimizar el efecto que tenga esta revisión en el bolsillo de los jerezanos, y también para avanzar hacia una ciudad sostenible y a una ciudad que recicla".

En este sentido, en el marco de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por los Servicios de Recogida, Transporte y Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, habrá bonificaciones para los pensionistas, con unas rentas brutas iguales o inferiores al 150% del IPREM. Estas personas pensionistas tendrán una bonificación de hasta el 25% del recibo de la basura.

También existe una bonificación para personas en situación económica especialmente desfavorecida del 90% y para las familias numerosas del 20%. Jaime Espinar ha añadido que "si una persona ya venía disfrutando de estas bonificaciones con anterioridad, automáticamente se aplicarán en el nuevo recibo de la basura".

Bonificaciones vinculadas al reciclaje

El teniente de alcaldesa ha avanzado que el Gobierno ha incorporado igualmente "tres nuevas bonificaciones que están directamente vinculadas al reciclaje y a ese objetivo que tenemos como ciudad sostenible".

En un primer lugar, se crea un incentivo a la recogida selectiva. "Aquella persona que haga uso de los puntos limpios, tanto el que se encuentra en el Polígono El Portal, como de los puntos limpios móviles, podrá bonificarse hasta un 10% de la cuota. Para alcanzar esta bonificación, una persona tendría que utilizar el punto limpio seis veces durante los doce meses computados en este recibo", ha explicado Jaime Espinar. "Queremos que se genere ese hábito sostenible de utilizar el punto limpio. Habrá un operario en cada uno para constatar los depósitos de enseres para después poder aplicar esa bonificación".

Habrá igualmente un incentivo para las empresas de distribución alimentaria y de restauración del 10%, orientado a las que tengan un convenio de colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro o sistemas de gestión que reduzcan de manera significativa los residuos alimentarios. "Aquel hostelero, que en lugar de tirar los residuos al contenedor, tenga un convenio con una entidad sin ánimo de lucro para la reutilización de este material o de estos alimentos no consumidos, también tendrá una bonificación", acreditándolo en el Servicio de Medio Ambiente.

La tercera bonificación relacionada directamente con el reciclaje que se ha incorporado es el programa de compostaje individual o comunitario. "Los contribuyentes que participen en programas de compostaje individual o comunitario se les aplicará también un 10% de la bonificación. Por su parte, las bonificaciones para las familias numerosas, familias desfavorecidas y pensionistas se aplican al recibo actual de manera automática. Por el contrario, las bonificaciones relacionadas con el reciclaje tienen que ser acreditadas y comunicadas y se efectuarán a años vista.