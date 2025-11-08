El Ayuntamiento de Jerez apoya al sector agroalimentario con la iniciativa 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha apoyado este sábado la iniciativa 'Saborea Cádiz, Saborea tu provincia', destinada a la promoción de los productos agroalimentarios locales y a la dinamización del tejido económico agroalimentario provincial que ha tenido lugar en la Plaza del Arenal de la ciudad.

Según informa el propio Ayuntamiento jerezano, se trata de un proyecto financiado por el Programa DipuInnova Plus del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz, a través de una subvención nominativa, y está impulsado por el CEEI Bahía de Cádiz (fundación sin ánimo de lucro que fomenta la inversión, la creación de empleo y la innovación en el tejido empresarial de la Bahía de Cádiz).

Tras las exitosas paradas en Cádiz y El Puerto de Santa María, Jerez ha acogido la tercera cita del calendario 2025. García Pelayo ha felicitado al CEEI Bahía de Cádiz, y su presidenta Carmen Romero, por esta iniciativa y por contar con Jerez para celebrar esta segunda edición y ha destacado que "para Jerez es muy importante y más en estos momentos en que hemos sido reconocidos como Capital de la Gastronomía en 2026 y, por tanto, es importante que se visibilicen todas las acciones que tengan relación con un evento tan destacado como el de la gastronomía".

La alcaldesa ha recordado que "aproximadamente el 20% de las personas que nos visitan, y en algunos casos deciden quedarse a vivir, lo hacen por lo bien que se come en Jerez, por lo que es muy importante que cuidemos una industria como la gastronómica", y ha felicitado a los 16 productores de la provincia participantes en la muestra por "compartir experiencias en un marco de reflexión y de propuestas a futuro porque es una forma de visibilizar lo bueno que hacéis".

'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia' es un proyecto que crea oportunidades para las pequeñas empresas agroalimentarias de la provincia ya que cuenta con la presencia de productores locales que ofrecen degustaciones, Food Truck o venta de productos elaborados en distintos puntos de la provincia. Como plato fuerte de la jornada, se llevó a cabo un showcooking en directo a cargo del chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien elaboró un 'Montadito otoñal de productos gaditanos', demostrando el potencial y la versatilidad de los productos locales.