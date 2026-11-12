Ayuntamiento de Jerez aprueba la modificación de la plantilla municipal que era reivindicada por los empleados públicos

La alcaldesa de Jerez presidiendo el Pleno. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha aprobado definitivamente la modificación de la plantilla municipal, destinada a seguir avanzando en la gestión de las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 y en la reorganización de los recursos humanos municipales, "dando respuesta a una reivindicación histórica de buena parte de los trabajadores del Consistorio".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la delegada de Recursos Humanos, Yessika Quintero, ha explicado que esta modificación responde al modelo de administración pública que impulsa el Gobierno local, basado en una mejor organización de los recursos, el reconocimiento de la experiencia profesional de los empleados públicos y la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

La delegada municipal ha destacado que esta propuesta supone "un paso importante" para atender las demandas de una plantilla "que lleva más de 20 años esperando avances en su organización y promoción profesional, al tiempo que permitirá continuar desarrollando las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026".

Quintero ha subrayado igualmente que esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno municipal con los empleados públicos y con la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos. En este sentido, ha señalado que "es un mensaje también de agradecimiento a todos esos años de trabajo de la plantilla municipal, que lleva más de 20 años esperando este momento".

Asimismo, ha explicado que la modificación de la plantilla "no constituye únicamente un trámite administrativo, sino que responde a la necesidad de ordenar los recursos humanos, adaptar la estructura municipal a los servicios y establecer las bases para afrontar los retos de futuro".

La delegada ha destacado el trabajo desarrollado por el personal del área de Recursos Humanos "para avanzar en una reorganización que tenga en cuenta la experiencia, la trayectoria y la capacitación de los trabajadores municipales, favoreciendo su desarrollo y promoción profesional".

En este sentido, ha hecho especial referencia a la plantilla de la Policía Local, poniendo de manifiesto el "respeto y reconocimiento" del Gobierno municipal hacia los agentes y la "necesidad de avanzar" en los procesos de promoción interna y reorganización que este colectivo viene demandando. "La Policía Local presta un servicio público imprescindible para la ciudad", ha manifestado Quintero, que ha defendido la importancia de atender sus necesidades organizativas y profesionales como parte del proceso de mejora de la estructura municipal.