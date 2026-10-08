El Ayuntamiento de Jerez aprueba las obras de adaptación del aula de exámenes de la DGT

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto de adaptación del aula destinada a los exámenes teóricos de la Dirección General de Tráfico (DGT), ubicada en el complejo municipal de centro de examen y pista de prácticas, situado en la Ciudad del Transporte, con el objetivo de posibilitar su completa digitalización mediante la instalación de 85 puestos informáticos.

Según ha indicado en una nota de prensa el Ayuntamiento, las obras darán comienzo antes de finales de año con el fin de que la sala esté perfectamente operativa en enero de 2027. La actuación responde a las necesidades detectadas tras la inspección realizada por técnicos municipales, y permitirá adecuar unas instalaciones que, debido al paso del tiempo y a las nuevas normas establecidas por la DGT, necesitan actualizar sus infraestructuras, según ha explicado el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar.

En este sentido, ha destacado "la importancia de seguir mejorando unas dependencias que prestan un servicio directo a muchas personas y que deben encontrarse en las mejores condiciones posibles tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional".

La intervención, según ha explicado, permitirá transformar el aula actual en un espacio plenamente preparado para la realización informatizada de los citados exámenes. Para ello, será necesario adaptar el cuadro eléctrico general a los nuevos puestos de trabajo y ejecutar las correspondientes canalizaciones y cableado, incluyendo cableado de datos UTP de categoría 6 para dar servicio a los equipos informáticos.

Espinar ha subrayado también que la mejora "beneficiará tanto a las personas que acuden a examinarse como a los profesionales encargados de organizar y supervisar las pruebas, ya que disponer de unas instalaciones modernas facilitará el funcionamiento diario, mejorará la organización y ofrecerá mayores garantías para el desarrollo de los exámenes".