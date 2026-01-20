El Ayuntamiento de Jerez aprueba la venta de tres parcelas para construir un mínimo de 186 viviendas protegidas

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado la convocatoria de licitación pública para la enajenación de tres parcelas edificables de titularidad municipal destinadas a la construcción de Vivienda Protegidas (VP), situadas en los sectores de suelo urbano 'El Carrascal', 'La Milagrosa' y 'Pizarro', y donde se podrán construir al menos 186 viviendas protegidas.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota, una vez aprobada esta licitación, se procederá en breve a su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Asimismo, ha indicado que el acuerdo ha incluido la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la citada licitación pública, que se suma a la convocada la semana pasada para la venta de otras tres parcelas finalistas, que son propiedad, en esta ocasión, de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) y que también forman parte de la oferta de suelo que pone el Ayuntamiento a disposición de los promotores para facilitar la construcción de vivienda en la ciudad.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que "estas parcelas forman parte de la bolsa de suelo asequible, integrada por 28 parcelas que suman una superficie de 79.000 metros cuadrados y un potencial de construcción de 1.864 viviendas protegidas, que se ha puesto a disposición de los promotores para incentivar y agilizar la construcción de vivienda protegida en la ciudad, que es una de las máximas prioridades del equipo de gobierno".

Asimismo, ha señalado que estos tres suelos, junto con los ofertados por parte de Emuvijesa la semana pasada, son los que mayor interés han despertado entre los promotores que han consultado el listado de parcelas disponibles para construir nuevas viviendas protegidas.

De la Cuadra ha incidido en que esta licitación "supone un importante avance en el compromiso del gobierno de María José García-Pelayo de adoptar medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda asequible en Jerez, un objetivo que pasa por incrementar la oferta de suelo urbanizado destinado a este fin y dar todas las facilidades posibles al promotor para agilizar su construcción".

En este sentido, ha recordado que esta bolsa de suelo se elaboró conforme a la normativa incluida en el Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero de medidas urgentes para impulsar la promoción de viviendas públicas en Andalucía, al que Jerez fue uno de los primeros municipios andaluces en acogerse.