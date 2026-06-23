El Ayuntamiento de Jerez aumentará las licencias del taxi por primera vez en 20 años

Jacime Espinar en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, acompañado del presidente de Teletaxi, Alejandro García, y de José Luis Cañavate, de la empresa Contorno, han dado a conocer que se aumentarán las licencias del taxi por primera vez en 20 años, tras el 'Análisis Técnico Modelos de Mejora del Servicio Público del Taxi', desarrollado por dicha empresa y que se ha presentado al Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad este martes.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, Jaime Espinar ha señalado la importancia de este estudio "pionero en toda España" realizado "desde el consenso" para analizar la situación de este sector del transporte público y tomar decisiones "con la suficiente prudencia para no provocar el perjuicio en unas 200 familias de la ciudad que dependen del taxi".

En base a este análisis "el Gobierno local va a adoptar una serie de medidas de apoyo al sector, entre ellas, por primera vez en 20 años, el Ayuntamiento de Jerez volverá a lanzar una convocatoria para ampliar el número de licencias en la ciudad", ha destacado Jaime Espinar, que estima que "entre este año 2026 y el siguiente podrían incrementarse hasta 15 licencias más y así sucesivamente, si todo sigue igual, hasta aproximarse a las 200 en varios años".

"Estamos hablando que los primeros años serían 15 y después año a año se irán midiendo las variables para hacerlo siempre de la mano del sector, con consenso y viendo la situación actual de Jerez", ha incidido Espinar, que ha destacado que un tercio de estas licencias serán para taxis con capacidad para trasladar a personas con movilidad reducida.

Este aumento de las licencias se va a realizar en base a los resultados de este estudio pormenorizado que se ha presentado, sobre la normativa vigente local y autonómica y la ratio de vehículos en servicio, que en el caso de Jerez es "mucho más baja que la de otras ciudades de similar población y de menor complejidad". Jaime Espinar ha destacado en este sentido que se ha tenido en cuenta la extensión del término municipal y la dispersión de la población, señalando que "existe una baja densidad de taxi frente a la complejidad territorial de Jerez".

El Ayuntamiento ha recordado que las medidas que se van a poner en marcha para apoyar al taxi se han decidido de forma consensuada, tanto con Teletaxi como con los trabajadores asalariados del taxi, organizaciones vecinales, comerciantes, colectivos de personas con movilidad reducida y Policía Local de Jerez. También se ha analizado la visión que de este servicio público ha tenido la ciudadanía a través de los medios de comunicación y "ahora sí que es cierto que se refleja la necesidad de reforzar el número del taxis y también de la utilización de las nuevas tecnologías", ha señalado Espinar.

Precisamente, el refuerzo de las nuevas tecnologías será otra de las medidas de apoyo que se va a prestar al sector. Jaime Espinar ha avanzado que se va a desarrollar una campaña para impulsar el uso de la inteligencia artificial y medios de comunicación alternativos a la llamada de teléfono. En este sentido, ha explicado que "en torno al 80 o 90% de los usuarios siguen pidiendo el taxi a través de la centralita", algo que no es operativo, y más existiendo otros métodos. "Pondremos el foco en hacer ver que el servicio del taxi es un servicio moderno y accesible", ha destacado Espinar.