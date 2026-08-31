El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) amplía la desinfección y vigilancia del Virus del Nilo a toda la ciudad y su zona rural

Un operario realizando tareas de fumigación en el Zoobotánico de Jerez tras los dos casos de positivos en Virus del Nilo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha decidido ampliar las tareas de control, desinfección y vigilancia del Virus del Nilo a todo el núcleo urbano y su zona rural, después de que se detectase esta enfermedad en el Zoobotánico de Jerez el pasado 19 de agosto, con un ave positiva y otra fallecida.

En una nota, el Consistorio ha indicado que la reapertura del Zoo vino dada tras determinarse en los informes de diagnóstico que el riesgo de infestación es "bajo" en función de las medidas establecidas en el protocolo. No obstante, ha añadido que sigue actuando en las áreas de desinfección de zonas tanto del interior de las instalaciones como de distintos puntos de la ciudad en zonas de cría de mosquitos.

Según el Plan de Acción de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el Ayuntamiento sigue con el protocolo de intensificar las medidas contempladas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores ante la situación actual del municipio, tanto en el lugar donde se originó el foco como en su perímetro de 1,5 kilómetros.

Además, con la prioridad puesta en la seguridad de los vecinos y "para dar todas las garantías posibles", además de ese refuerzo de medidas por parte de la empresa de control de plagas Lokímica, se va a reforzar ese perímetro de 1,5 kilómetros y todo el municipio, en las zonas en las que la empresa considere "más susceptibles" de riesgo a través de vigilancia, control larvario y tratamiento manual de foco, con inspección y rotación específica por sectores y zonas rurales.

La delegada municipal de Protección Animal en Jerez, Carmen Pina, ha agradecido "el esfuerzo y coordinación" no sólo profesional y técnico de las personas implicadas en el operativo, sino "su compromiso personal en el desarrollo de estas labores tan importantes para la población.

Con esta medida de refuerzo, el Gobierno de Jerez extiende el área perimetral manteniéndose hasta el 16 de septiembre, dándose "un paso más, pensando en sus vecinos y ampliando las medidas de refuerzo y prevención para cubrir más si cabe todas las áreas susceptibles", ha apuntado la delegada.

JORNADA INFORMATIVA

Otra de las medidas del proyecto de prevención del Virus del Nilo es la celebración de una jornada informativa a la ciudadanía y al personal del Zoobotánico, que se celebrará en la Sala de Actos de la Jefatura de la Policía Local el próximo jueves 3 de septiembre a las 11,00 horas.

La delegada municipal de Protección Animal ha explicado que los profesionales de la Unidad de Protección de la Salud del Distrito Sanitario serán los encargados de explicar los protocolos y que la medida viene a complementar el protocolo de actuación que el Ayuntamiento tiene establecido de Control y Prevención de Vectores.

Carmen Pina también ha asegurado que esta jornada informativa "tiene aún más cabida" tras haber sido declarado el municipio como "área de alerta" por el Virus del Nilo Occidental hasta el 16 de septiembre.

Así, se ha convocado a la jornada tanto a personal municipal, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, entidades y asociaciones vecinales, apuntando que dada la "singularidad" del municipio por la extensión que tiene, también están convocados los representantes del ámbito rural de Jerez.

En la activación de la alerta, la Delegación Territorial de Salud y Consumo está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento y el Distrito Sanitario ofreciendo asesoramiento, ajustando las frecuencias de verificación, valoración ambiental, reforzando la comunicación de las medidas para la ciudadanía y la vigilancia sobre casos posibles, emitiendo un informe final con sus actuaciones al término de tal periodo.

Desde el Ayuntamiento, a través de la delegación de Protección Animal se ha intensificado la activación del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, se ha valorado la petición de autorización ambiental en caso de tratar zonas protegidas, y se ha reforzado la información a la población.

Por su parte, la Secretaría General de Salud Pública ha informado a la red de vigilancia epidemiológica de Cádiz.