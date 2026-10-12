Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) anuncia mejoras en el mobiliario urbano y la seguridad vial de la barriada de San Telmo

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en reunión con miembros de la Asociación de vecinos de San Telmo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, acompañado de la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación de Vecinos de San Telmo de Jerez de la Frontera (Cádiz), que preside David Jiménez Güiza, con el fin de abordar e ir dando solución a las necesidades que presenta esta zona de la ciudad y planificar una serie de actuaciones para dar respuesta a las demandas de mejoras.

Según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota, el teniente de alcaldesa ha dado las gracias al nuevo presidente de esta asociación de vecinos "por su voluntad de trabajar de la mano del Gobierno municipal de manera conjunta y coordinada, para mejorar esta barriada de Jerez".

Después de este encuentro, la Administración local ha iniciado una serie de actuaciones "de forma inmediata". Entre otras cosas, se han instalado más papeleras en el entorno de la barriada y se han emprendido mejoras en el mobiliario urbano de San Telmo.

Espinar ha señalado que "se está actuando en bancos, en muros y nos hemos comprometido con sus vecinos a mejorar los contenedores de la zona y el acerado de las diferentes plazas de la barriada de manera progresiva". Ha informado también que el Ayuntamiento tomará medidas en materia de movilidad en esta zona de Jerez, "para que la barriada cuente con nuevos pasos de peatones que faciliten la seguridad vial".

En suma, Espinar ha apostillado que, entre las inversiones que el Ayuntamiento ha realizado en la ciudad, varias se han destinado a la zona sur de Jerez. Entre ellas, se ha adecentado el muro de la avenida Blas Infante, se ha arreglado el parque Sebastián Peña, se están mejorando las instalaciones del estadio Pedro Garrido y el campo de fútbol de San Telmo y también ha resaltado el teniente de alcaldesa que el plan de reasfaltado, conocido como 'marea negra', ha comenzado en este mismo sector de Jerez.