El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) anuncia los primeros pasos para crear la Mesa Local por la Vivienda

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo. - PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Gobierno municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) está dando los primeros pasos para la constitución de una Mesa Local por la Vivienda en la que, además de estar integradas las distintas administraciones públicas, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Gobierno Central, y los grupos políticos con representación municipal, lo esté también el Consejo Social de la Ciudad, como órgano que garantiza la presencia de una representación plural de la sociedad jerezana.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha considerado necesario "impulsar la creación de una Mesa Local por la Vivienda de Jerez, como instrumento de diálogo, coordinación y búsqueda conjunta de soluciones, haciendo del consenso, la colaboración y la unidad de acción herramientas fundamentales para afrontar uno de los principales retos de futuro de nuestra ciudad", según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota.

"El acceso a la vivienda constituye uno de los principales retos de nuestra sociedad y una condición esencial para el desarrollo personal, la estabilidad familiar y la igualdad de oportunidades", ha señalado la regidora, al tiempo de indicar que "en un contexto marcado por el incremento de los costes de la vivienda, las dificultades de acceso para determinados colectivos y la necesidad de impulsar una mayor oferta de vivienda asequible, resulta imprescindible que las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad trabajemos de manera coordinada para encontrar soluciones".

Jerez "no es ajena a esta realidad" por lo que desde el Ayuntamiento se ha considerado "necesario impulsar la creación de una Mesa Local por la Vivienda, concebida como un espacio de diálogo, coordinación y búsqueda conjunta de soluciones".

En concreto, se trata de un espacio en el que deben participar las distintas Administraciones Públicas que tienen responsabilidades y competencias relacionadas con la vivienda como el Ayuntamiento de Jerez, la Diputación Provincial de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, desde la colaboración institucional y la necesaria coordinación entre las diferentes Administraciones.

También se invitará a sumarse a este espacio a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Jerez, porque la vivienda "es una cuestión que trasciende las diferencias partidistas y que requiere alcanzar acuerdos desde una verdadera perspectiva de ciudad, situando siempre el interés general de los jerezanos por encima de cualquier otra consideración".

Igualmente, por tratarse de una cuestión que no sólo afecta a las administraciones y a los representantes políticos se considera necesario que se integre el Consejo Social de la Ciudad de Jerez "ya que se trata de un órgano municipal necesario, amplio y plural, de carácter consultivo y de participación en las políticas de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos".

Además, el Reglamento reconoce al Consejo Social la facultad de solicitar a los órganos de Gobierno o a las delegaciones municipales la información y documentación necesaria para elaborar sus estudios e informes, solicitar información a otras Administraciones, instituciones u organizaciones.

Todo ello, según el Consistorio jerezano, hace especialmente relevante la participación del Consejo Social en una Mesa cuyo objeto sea "analizar la situación de la vivienda en Jerez, compartir información, identificar necesidades, estudiar alternativas, coordinar actuaciones y formular propuestas".

Asimismo, la composición del Consejo Social garantiza la presencia de una representación plural de la sociedad jerezana, puesto que en estos momentos está integrado por representantes del tejido empresarial y económico, las organizaciones sindicales y agentes sociales, los colegios profesionales, el movimiento vecinal, las organizaciones de consumidores y expertos de distintos ámbitos vinculados al desarrollo de la ciudad.

En suma, la primera edil ha apostillado que "esta Mesa debe nacer desde el consenso y con una vocación eminentemente práctica. Generar un punto de encuentro en el que las distintas Administraciones, los grupos políticos y los representantes de la sociedad jerezana puedan sentarse, escuchar, aportar y trabajar juntos. Todos con una finalidad común, avanzar en soluciones que permitan facilitar el acceso a la vivienda y mejorar las oportunidades de nuestros vecinos".