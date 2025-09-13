Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) anuncia un refuerzo de la seguridad vial en la zona de Hacienda El Polo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes vecinales de Hacienda El Polo para planificar de forma conjunta las mejoras que se acometerán en la zona hasta finales de este año, como un refuerzo de la seguridad vial.

El encuentro ha servido también para dar un repaso al resultado de intervenciones realizadas en este entorno de manera reciente, que han sido valoradas positivamente por los asistentes al encuentro, y de forma especial las implementadas durante la Feria del Caballo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Para Jaime Espinar, se ha tratado de una reunión "muy productiva", sabedor de que "hay mucho trabajo por hacer", por eso se ha trabajado "de la mano" para acordar las mejoras que se van a llevar a cabo "próximamente", entre las que se encuentra el refuerzo de la seguridad vial en el entorno de Hacienda El Polo, con especial incidencia en la calle Bruselas, que "tiene mucha densidad de tránsito" y es "muy frecuentada en días de partido".

En relación a esta actuación, Jaime Espinar ha explicado que, en lineas generales, consiste en la instalación de reductores de velocidad, que estarán hechos de asfalto en lugar de usar plástico y que no generan tanta contaminación acústica.

Igualmente, se contempla la instalación de señales luminosas que contribuirán a reducir la velocidad en esta zona de la ciudad, además de otras medidas dirigidas a vigilar la velocidad, como es el caso del repintado de pasos de peatones.

Durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con la necesidad de acometer obras de reforma de acerados, acordándose llevarlas a cabo también antes de finales de año o principios del siguiente.

En este sentido, el responsable municipal ha explicado que se trata de una zona afectada "por la mala elección del arbolado", lo que ha provocado que paulatinamente se haya deteriorado el pavimento del suelo. Ante esta circunstancia, "tenemos que actuar nuevamente en una calle para reparar los daños existentes", ha lamentado.

En relación al levantamiento de acerados por efecto de las raíces, Espinar ha apuntado a la existencia de "numerosos alcorques afectados por esta circunstancia", reconociendo que hay que tratar de evitarlo trabajando para resolver estas incidencias que "provoca la mala elección del arbolado", algo que se ejecutará la Hacienda El Polo.