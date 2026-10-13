Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba licitar la publicidad en las marquesinas de las paradas de autobuses urbanos

Marquesina de una parada de autobús urbano en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el inicio del expediente de contratación destinada a la adjudicación de la concesión de dominio público para la explotación publicitaria de las marquesinas de las paradas de autobuses urbanos, mupis, columnas y másteres publicitarios.

Este contrato permitirá mejorar la imagen de estos elementos del mobiliario urbano, que en muchos casos se encuentran deteriorados, ya que era una actividad que llevaba "muchos años" sin adjudicarse, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El nuevo contrato incluye la limpieza, el mantenimiento y la reposición de marquesinas en caso de que fuera necesario.

Esta licitación se enmarca dentro del trabajo que viene realizando el Gobierno municipal para mejorar la imagen de la ciudad, y en este caso, del mobiliario urbano.

La renovación de las marquesinas de las paradas de los autobuses se incluye dentro del proceso de mejora de este servicio esencial, que incluye la renovación de la flota, un nuevo sistema de ayuda a la explotación y la renovación de los postes y las marquesinas.

El pliego que se ha aprobado incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, contemplando la vigilancia, inspección, limpieza, reparación, mantenimiento y conservación del mobiliario urbano objeto de la concesión, así como la reposición o sustitución de los elementos deteriorados. También se prevé el suministro, la instalación y montaje de nuevos elementos, así como la modificación de la ubicación del equipamiento a requerimiento del Ayuntamiento, en los casos que así lo considere necesario.

El Ayuntamiento se reserva, sin coste alguno, la posibilidad de utilizar 40 caras de mupi, para lo cual se informará al concesionario de la campaña que se pretenda llevar a cabo con al menos una semana de antelación. Además, se contempla la posibilidad de utilizar 10 caras durante la Semana Santa y la Feria del Caballo en los lugares que se indique.

El plazo de duración de la concesión será de ocho años con la posibilidad de una prórroga de dos años, sin que en ningún caso la concesión pueda superar los diez años.