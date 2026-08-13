Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba un proyecto en suelos de la antigua Azucarera para construir 338 viviendas

Terrenos ARI D-01 Azucarera San Jerónimo en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde se prevé la construcción de más de 300 viviendas. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el proyecto de reparcelación en los terrenos de la antigua Azucarera San Jerónimo, donde se prevé construir un máximo de 338 viviendas, de las que al menos 119 serán viviendas protegidas.

En una nota, la delegada municipal de Vivienda y Urbanismo en Jerez, Belén de la Cuadra, ha destacado que esta aprobación supone "un paso adelante" para hacer posible la transformación de unos terrenos "con un importante potencial residencial" y seguir poniendo a disposición suelo destinado a nuevas viviendas.

El ARI D-01 Azucarera San Jerónimo cuenta con una superficie bruta de 51.857 metros cuadrados y tiene un uso predominantemente residencial. Los terrenos son propiedad de Goframa Home SL, promotora de este Área de Reforma Interior, cuyo desarrollo se está gestionando mediante el sistema de actuación por compensación, gestionada por la Gestora Nuevo Impulso Inmobiliario SL (NIIM).

Belén De la Cuadra ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es facilitar que los ámbitos previstos en el planeamiento puedan avanzar y convertirse en nuevos espacios residenciales dotados de las infraestructuras, zonas libres y equipamientos necesarios, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda en Jerez.

La tramitación de este ámbito comenzó en agosto de 2025 y alcanzó otro de sus principales hitos el pasado mes de febrero, cuando el Pleno aprobó definitivamente el Estudio de Detalle, un documento urbanístico que permite concretar aspectos de la ordenación como los accesos, las calles y espacios interiores, la distribución de los volúmenes y alturas de las edificaciones y el ajuste de alineaciones y rasantes.

La aprobación definitiva del Estudio de Detalle permitió continuar con los siguientes instrumentos necesarios para ejecutar el desarrollo, el Proyecto de Reparcelación y Urbanización.

Así pues, con esta aprobación se completa un nuevo trámite dentro del proceso previo a la urbanización efectiva de los terrenos y a la posterior concesión de las correspondientes licencias de edificación.

En este sentido, Belén de la Cuadra ha señalado que se están cumpliendo los pasos previstos para que este proyecto pueda materializarse "con todas las garantías".

Según la información aportada por el promotor Goframa Homes SL y el gestor Nuevo Impulso Inmobiliario SL, el desarrollo residencial se plantea en cuatro fases y contempla 167 viviendas en bloque de renta libre, 32 viviendas pareadas, 20 viviendas adosadas y 119 viviendas protegidas en bloque. Además, está prevista una manzana destinada a uso terciario o comercial, que permitirá incorporar nuevos servicios al futuro ámbito residencial, esencial y único en la zona de Pozoalbero.

Asimismo, cabe destacar que el Proyecto de Urbanización ya ha sido presentado oficialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento, por lo que tras su tramitación y aprobación, podrán simultanearse las obras de edificación con las de urbanización.

El ARI D-01 Azucarera San Jerónimo dispone de una edificabilidad máxima de 36.687,04 metros cuadrados. Reserva 6.991,63 metros cuadrados para espacios libres públicos y 1.350,15 metros cuadrados para equipamiento público.